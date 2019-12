Lan tỏa thương hiệu du lịch Nghệ An

Qua các vòng chấm, Hội đồng giám khảo đã tuyển chọn 35 tác phẩm thuộc các thể loại báo chí để trao giải, gồm 9 tác phẩm truyền hình (2 giải Nhì, 3 giải Ba, 4 giải Khuyến khích), 4 tác phẩm Phát thanh (2 giải Ba, 1 giải Khuyến khích); 11 tác phẩm báo in (1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích), 9 tác phẩm báo Điện tử (2 giải Nhì, 3 giải Ba, 4 giải Khuyến khích) và 3 tác phẩm báo ảnh (2 giải Ba, 1 giải Khuyến khích).



Thu hút 67 tác phẩm tham gia giải

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh về phát triển du lịch Nghệ An năm 2019, Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 26/3/2019 về Tổ chức các hoạt động Du lịch Cửa Lò năm 2019, Hội Nhà báo Nghệ An phối hợp với Sở Du lịch, UBND thị xã Cửa Lò phát động cuộc thi Báo chí tuyên truyền về Du lịch Nghệ An và du lịch Cửa Lò năm 2019.

Cuộc thi đã được tuyên truyền, quảng bá rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và cổng thông tin điện tử của Sở Du lịch, UBND Thị xã Cửa Lò, Tạp chí Người làm báo Nghệ An; đồng thời định kỳ giao ban báo chí hàng tháng, Hội Nhà báo Nghệ An đã vận động các cơ quan báo chí, các hội viên nhà báo tích cực tham gia. Đặc biệt, đã triển khai phát động trong các cuộc họp báo tuyên truyền du lịch Nghệ An, du lịch Cửa Lò và nhận được rất nhiều ý kiến hưởng ứng tích cực của các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương.

Thể lệ cuộc thi báo chí chủ đề Du lịch năm 2019 có rất nhiều điểm mới. Về phạm vi tuyên truyền: Du lịch của tỉnh Nghệ An nói chung và du lịch thị xã Cửa Lò nói riêng.

Về tác giả, là công dân Việt Nam, bao gồm các nhà báo chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp có tác phẩm báo chí đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng có giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp; không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các luật khác. Mỗi tác giả được gửi tối đa 03 tác phẩm (nếu là phóng viên quay phim chỉ được đứng tên không quá 3 tác phẩm) đã được đăng tải, phát sóng từ ngày 1/3/2019 đến 15/9/2019. Riêng tác phẩm ảnh gửi không hạn chế số lượng cả tác phẩm đã đăng tải và chưa đăng tải.

Đền thờ Vua Quang Trung - điểm đến du lịch tâm linh nổi tiếng ở xứ nghệ. Ảnh tư liệu Về thể loại cũng được quy định khá cụ thể. Các thể loại báo in gồm bài phản ánh, phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận; bài đăng nhiều kỳ không quá 5 kỳ. Báo nói (Phát thanh) gồm bài phản ánh, phóng sự, bình luận, phỏng vấn; thời lượng không quá 15 phút. Chương trình Văn nghệ, ca nhạc phát thanh không quá 30 phút (không nhận tác phẩm Câu chuyện truyền thanh và tiểu phẩm). Báo hình (Truyền hình) gồm phóng sự ngắn, phóng sự, phim tài liệu, giao lưu, tọa đàm, phỏng vấn, chuyên đề, chương trình ca nhạc, văn nghệ; các thể loại phim tài liệu, giao lưu tọa đàm thời lượng tối đa 30 phút. Báo điện tử gồm bài phỏng vấn, phóng sự, ký báo chí, ghi chép, clip, phóng sự ảnh. Ảnh báo chí gồm ảnh đơn, phóng sự ảnh, nhóm ảnh; nhóm ảnh, phóng sự ảnh không quá 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm...

Biển Cửa Lò - điểm đến lý tưởng của du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Sách Nguyễn Qua 8 tháng phát động, BTC cuộc thi đã nhận được sự hợp tác chặt chẽ có hiệu quả của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. BTC đánh giá cao sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan báo chí như: Báo Nghệ An, Đài PTTH, Báo Công an Nghệ An, Báo Lao động Nghệ An, tạp chí Người làm báo Nghệ An, Đài TTTH thị xã Cửa Lò, với những bài viết được bạn đọc quan tâm như “Cửa Lò tiềm năng Du lịch xanh”; “Đến Cửa Lò không chỉ tắm và ăn”; “Quyết tâm không để xảy ra tai nạn giao thông đường thủy trong mùa du lịch”; Cần tạo môi trường, cơ chế thu hút nhân lực ngành du lịch”; “Đưa đặc sản phục vụ “công nghiệp không khói”; “Cửa Lò tạo đột phá gắn với phát triển bền vững” ... Đặc biệt năm nay, trên báo điện tử đã đăng tải rất nhiều bài viết, hình ảnh, clip, phóng sự quảng bá sinh động nhiều nét mới về Du lịch Nghệ An, du lịch Cửa Lò.

Kết thúc cuộc thi, Hội Nhà báo đã nhận được 67 tác phẩm. Căn cứ thể lệ, tất cả 67 tác phẩm đều hợp lệ đã được BTC đưa vào chấm giải. BTC đã ban hành Quy chế chấm tác phẩm, qua hai vòng sơ khảo và chung khảo. Kết quả ở vòng 1 (sơ khảo) đã chọn 48 tác phẩm vào chấm giải bao gồm 11 tác phẩm báo hình, 3 tác phẩm báo phát thanh, 14 tác phẩm báo in, 17 tác phẩm báo điện tử, 3 tác phẩm báo ảnh. Điểm nổi bật năm nay thể loại phóng sự, bài phản ánh chiếm tỷ lệ lớn, tác phẩm báo điện tử tăng.

Góp phần lan tỏa du lịch Cửa Lò, du lịch Nghệ An

Năm nay, có nhiều tác phẩm viết chuyên đề hướng tới một nền du lịch chuyên nghiệp, văn minh góp phần lan tỏa du lịch Cửa Lò, du lịch Nghệ An như “Về Cửa Lò đón mùa du lịch mới”; “Hiệu quả bước đầu của các sản phẩm du lịch mới ở Cửa Lò”; “Văn hóa ẩm thực Nghệ An – hấp dẫn từ những điều bình dị”; “Du lịch cộng đồng đặc sản Nghệ An”; “Về Con Cuông, xem đồng bào Thái làm du lịch”...

Quê Bác - một trong những địa chỉ du lịch văn hóa tâm linh đặc biệt quan trọng của du lịch Nghệ An, du lịch cả nước. Ảnh tư liệu Thành Cường Tuy vậy, bên cạnh những nét mới trong sáng tác, quảng bá Du lịch Nghệ An và Cửa Lò, điều mà BTC mong đợi là chọn ra được tác phẩm báo chí xuất sắc nhất, có hiệu ứng xã hội cao để trao giải cao (như Giải Đặc biệt, giải Nhất) nhưng chưa đáp ứng được. Các tác phẩm phản ánh, phóng sự chưa có phát hiện mới, chưa có những bài viết trăn trở chuyên sâu, tổng kết thực tiễn những bài học thành công trong phát triển du lịch Nghệ An và Cửa Lò trong những năm qua, những sáng kiến, giải pháp mới cho Du lịch Nghệ An và Cửa Lò trong thời gian tới.

Các phóng sự truyền hình hình ảnh chưa đẹp, chưa hấp dẫn, thiếu chọn lọc; tác phẩm phát thanh, ảnh báo chí ít và chưa sinh động. Bài phản ánh trên báo in, báo điện tử chưa thực sự đổi mới.

Số lượng tác phẩm về chủ đề du lịch Nghệ An, du lịch Cửa Lò năm 2019 được đăng tải, phát sóng khá nhiều, độ đậm đặc trên các báo địa phương, Trung ương, báo ngành tương đối lớn, song các cơ quan báo chí, các chi hội nhà báo chưa quan tâm chỉ đạo để nhà báo, hội viên, cộng tác viên chọn tác phẩm gửi tham gia dự thi nên số lượng tác phẩm tham gia dự thi chưa tương xứng với số lượng tác phẩm đã tuyên truyền trong năm.

Từ kết quả của cuộc thi, BTC mong muốn trong những năm tiếp theo các cơ quan báo chí trung ương và địa phương tiếp tục hợp tác góp phần quảng bá hơn nữa các sản phẩm về du lịch Cửa Lò nói riêng, du lịch Nghệ An nói chung đến bạn bè trong nước, quốc tế.