Lãnh đạo tỉnh Bo Ly Khăm Xay (Lào) thăm, chúc mừng Tết Nguyên đán đến tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 10/1, đoàn công tác tỉnh Bo Ly Khăm Xay (nước CHDCND Lào) do đồng chí Ven Vi Lay Đen Phu Luổng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng tỉnh Nghệ An nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tiếp đoàn công tác, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Tại buổi tiếp, đồng chí Ven Vi Lay Đen Phu Luổng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Bo Ly Khăm Xay gửi lời chúc mừng tới Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An một năm mới dồi dào sức khoẻ, đạt được nhiều thắng lợi mới; chúc cho mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa tỉnh 2 tỉnh ngày càng vững bền, tô thắm thêm tình hữu nghị đặc biệt giữa 2 nước Lào và Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, trong không khí chuẩn bị đón xuân Quý Mão 2023, tỉnh Nghệ An rất phấn khởi, vui mừng được đón đoàn công tác của tỉnh Bo Ly Khăm Xay sang thăm, chúc mừng Tết cổ truyền của Việt Nam tới Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, các thành viên trong đoàn công tác và Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Bo Ly Khăm Xay đã dành tình cảm đặc biệt cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An.

Trong 3 năm qua, do tác động của dịch Covid-19 nên việc thăm hỏi, giao lưu thường xuyên giữa 2 tỉnh bị ảnh hưởng Tuy nhiên, tình cảm của 2 tỉnh dành cho nhau không suy giảm mà ngày càng mật thiết và gắn bó hơn. Các ngành, địa phương, nhân dân của 2 tỉnh vẫn dành cho nhau sự quan tâm, chia sẻ, phối hợp, cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đối ngoại.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ vui mừng với những kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh Bo Ly Khăm Xay đạt được trong thời gian qua. Mặc dù có những khó khăn nhưng tỉnh Bô Ly Khăm Xay đã thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với tốc độ tăng trưởng đạt 8,6%.

Đối với Nghệ An, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh đã nỗ lực và đạt được nhiều kết quả kinh tế - xã hội tích cực, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Tỉnh có 27/28 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 9,08%; Thu ngân sách đạt gần 22.000 tỷ đồng; Tổng số vốn thu hút đầu tư hơn 45.764 tỷ đồng. Năm 2022, lần đầu tiên Nghệ An lọt vào nhóm 10 địa phương thu hút vốn FDI cao nhất cả nước với tổng vốn đăng ký 961,3 triệu USD. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội, an sinh xã hội được quan tâm và đạt kết quả tích cực.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo bình yên. Đặc biệt, tại các huyện biên giới, nhiều mô hình quốc phòng - an ninh được triển khai hiệu quả, góp phần giữ bình yên khu vực biên giới giữa 2 nước. Bên cạnh đó, các hoạt động hợp tác giữa 2 tỉnh trên các lĩnh vực khác đều đạt kết quả tích cực.

Trong năm 2022, tỉnh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại, thiết thực kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào. 2 tỉnh cũng đã cử đoàn công tác sang tham dự lễ kỷ niệm của nhau, góp phần xây dựng mối quan hệ ngày càng bền chặt.

Nhấn mạnh tỉnh Nghệ An có tuyến biên giới với tỉnh Bo Ly Khăm Xay dài 158km, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, đây là cơ hội để 2 bên có thể hợp tác hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, nhất là khi Chính phủ 2 nước triển khai được dự án tuyến đường cao tốc Hà Nội (Việt Nam) - Viêng Chăn (Lào).

Nhân dịp năm mới 2023, Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An gửi tới đoàn công tác và Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Bo Ly Khăm Xay lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất, mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành công, tiếp tục lãnh đạo tỉnh đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong năm 2023. Chúc cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết và hợp tác giữa 2 nước nói chung và 2 tỉnh Nghệ An và Bo Ly Khăm Xay ngày càng hiệu quả, bền vững.