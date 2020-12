Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đến thăm, chúc mừng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn. Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành.



Thăm, chúc mừng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đạt được trong năm 2020; tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021.

Năm 2020 là một năm rất khó khăn, nhất là tác động của thiên tai, dịch bệnh, song tỉnh đã vào cuộc rất quyết liệt; linh hoạt trong điều hành, lãnh đạo và đạt được kết quả tương đối tốt so với mặt bằng chung; trong đó quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong kết quả chung đó, có sự đóng góp rất tích cực, quan trọng của cán bộ, chiến sỹ Bộ đội biên phòng tỉnh, khẳng định tốt vai trò là người lính tiền tiêu để bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ quốc gia.

Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã có những đóng góp quan trọng trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19; bố trí gần 70 trạm kiểm soát cố định và cơ động trên tuyến biên giới để chốt chặn. Diễn biến dịch bệnh Covid -19 còn diễn biến phức tạp, do đó, lực lượng biên phòng cần tiếp tục tập trung để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Thời gian tới, chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cần tiếp tục tập trung nâng cao tinh thần trách nhiệm; tăng cường, tích cực hơn nữa công tác tuần tra, kiểm soát biên giới, phát hiện nhanh các vụ việc, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp xử lý nhanh tình hình, không để xảy ra bất ngờ, bị động, nhằm góp phần đảm bảo ổn định tình hình.

Đoàn công tác của tỉnh chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ảnh: Thành Duy Cùng với đó, lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cần tiếp tục đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn bán người, khai thác, vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép…



Tiếp tục duy trì tốt mối quan hệ, thực hiện tốt công tác đối ngoại với nước bạn Lào; thực hiện tốt việc giúp đỡ nhân dân trên địa bàn phát triển kinh tế; củng cố, nâng cao hiệu quả mô hình Bí thư Đảng ủy xã vùng biên là cán bộ biên phòng tăng cường về; đồng thời thực hiện tốt chủ trương tăng cường Phó Bí thư cấp ủy cấp huyện ở tuyến biên giới là bộ đội biên phòng; tiếp tục huấn luyện, tăng cường kỷ luật, kỷ cương gắn với chăm lo, nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sỹ.

Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm, chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chúc mừng những kết quả mà Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đạt được trong năm.

Đặc biệt, dù tình hình chung gặp nhiều khó khăn, song Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã rất nỗ lực cố gắng, nêu cao tinh thần kỷ luật kỷ cương, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, được Quân khu đánh giá rất cao.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trò chuyện với cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh: Thành Duy Lực lượng quân sự tỉnh nắm rất chắc địa bàn, đặc biệt là các địa bàn đặc thù, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra các chủ trương, giải pháp về thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng. Bên cạnh đó, thực hiện rất nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và làm tốt công tác dân vận cũng như các chế độ, chính sách quân đội, đóng góp vào kết quả chung của tỉnh.



Bước sang năm 2021 - năm đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tham mưu cho tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp để nắm chắc địa bàn, nhất là tại các vùng trọng yếu, vùng đặc thù, không để bị động, bất ngờ xảy ra.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng cần tích cực, chủ động, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, các ngành chuẩn bị các điều kiện tốt nhất đáp ứng yêu cầu diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh; tiếp tục nêu cao kỷ luật, kỷ cương để kỷ luật trở thành sức mạnh quân đội, gắn với chăm lo đời sống cán bộ, chiến sỹ; tiếp tục làm tốt công tác hậu phương quân đội; quan tâm công tác dân vận, gần dân, gắn bó với nhân dân để tiếp tục vun đắp hình ảnh đẹp về Bộ đội Cụ Hồ.

Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Ảnh: Thành Duy Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục phát huy và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid -19, trong đó có công tác cách ly người từ vùng dịch trở về; tăng cường nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn để cùng với các lực lượng đảm bảo tốt tình hình, góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp.



Đến thăm Hội CCB tỉnh, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ vui mừng khi trong những năm qua, các CCB tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống cách mạng của quê hương, có những đóng góp rất tích cực và hiệu quả trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh, được cấp ủy, chính quyền, các tầng lớp nhân dân, các địa phương trong tỉnh rất tin tưởng, đánh giá rất cao. Qua đó tiếp tục củng cố và xây dựng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trò chuyện với các CCB tại trụ sở Hội CCB tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Thông qua các hoạt động, phong trào, Hội CCB đã tập hợp, động viên hội viên đi đầu, là tấm gương trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; là nhân tố tích cực hưởng ứng rất mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Trung ương, của tỉnh, nổi bật nhất là tham gia xây dựng nông thôn mới.



Bên cạnh đó, Hội CCB còn triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như làm nhà tình nghĩa cho hội viên và nhân dân. Có những hội viên CCB dù tuổi cao song vẫn đi đầu trong lao động, sản xuất, trở thành tấm gương tiêu biểu về sản xuất kinh doanh; giải quyết việc làm, hoạt động nhân đạo từ thiện, đóng góp ngân sách Nhà nước rất lớn.

Hội cũng đã phối hợp rất chặt chẽ với cơ quan, ban, ngành các cấp, các địa phương để tổ chức giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về lòng yêu nước, truyền thống quê hương, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên;…

Đoàn công tác của tỉnh tặng lẵng hoa tươi thắm đến Hội CCB tỉnh nhân ngày lễ kỷ niệm trọng đại. Ảnh: Thành Duy

Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý mong muốn, Hội CCB tiếp tục phát huy những phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ, rèn luyện trong quân ngũ, trưởng thành từ quân ngũ, trở thành ngọn cờ đầu trong các phong trào để dẫn dắt các thế hệ đi sau tiếp tục xây dựng, phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng tỉnh nhà vươn lên mạnh mẽ, để thực hiện mục tiêu trở thành tỉnh khá của khu vực phía Bắc vào năm 2025 và tỉnh khá của cả nước vào năm 2030 như Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đặt ra./.