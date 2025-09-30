Thứ Ba, 30/9/2025
Lào Cai: Bão số 10 làm 649 ngôi nhà bị hư hỏng, 1 người mất tích, 5 người bị thương

Quốc Duẩn 30/09/2025 09:48

Mưa lớn ở Lào Cai do hoàn lưu bão số 10 gây lũ quét, sạt lở, ngập úng nhiều nơi, khiến 1 người mất tích, 5 người bị thương, hàng trăm nhà hư hỏng.

Sáng 30/9, hoàn lưu bão số 10 tràn vào Lào Cai mang theo mưa lớn với lượng mưa phổ biến 70–150 mm, nhiều điểm vượt 250 mm. Lũ ống, lũ quét cùng sạt lở đất đã xuất hiện tại nhiều khu vực, khiến địa phương chịu tổn thất nặng nề. Chỉ trong một đêm, tỉnh ghi nhận 1 người mất tích và 5 người bị thương.

Nhiều khu dân cư bị ngập úng gây chia cắt giao thông.

Theo thống kê, từ ngày 28 đến sáng 30/9, Lào Cai có gần 650 ngôi nhà tốc mái, hư hỏng. Hơn 801 ha lúa và hoa màu bị ảnh hưởng, nhiều gia súc, gia cầm bị cuốn trôi.

Hệ thống giao thông bị tàn phá nặng nề: Tỉnh lộ 162 sạt lở khoảng 30.000 m³ đất đá, Tỉnh lộ 155 sạt lở 100 m³ tại xã Ngũ Chỉ Sơn, nhiều tuyến đường nông thôn ở Dương Quỳ, Mường Bo, Suối Thầu Dao bị chia cắt.

Tại xã Mường Hum, một phụ nữ mất tích khi đi qua khu vực sạt lở. Ở xã Thượng Hà, hai người bị thương phải nhập viện, trong khi một người ở xã Tả Củ Tỷ bị cây đổ đè trúng.

Phường Sa Pa cũng ghi nhận hai trường hợp bị thương nhẹ. Tổng cộng, đã có 5 người bị thương trên toàn tỉnh.

Sáng 30/9, tại xã Bảo Nhai, nước sông Chảy dâng cao gây ngập úng nhiều khu dân cư, tuyến Tỉnh lộ 153 đoạn qua thôn Bảo Tân 1 ngập sâu hơn 1 m, khiến giao thông tê liệt. Nguyên nhân là do mưa lớn kéo dài kết hợp với nước sông dâng bất thường.

baolaocai-c_img-7651.jpg

Xã Tú Lệ có hơn 30 ha lúa bị ngập, nhiều hộ dân phải di dời khẩn cấp. Tuyến đèo Khau Phạ xuất hiện 5–6 điểm sạt lở, các phương tiện không thể lưu thông. Chính quyền địa phương đã đưa 15 hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ cao.

baolaocai-c_img-7647.jpg

Rạng sáng 30/9, mưa lớn gây ngập úng nghiêm trọng tại xã Bảo Hà, ảnh hưởng trực tiếp 50 hộ dân ở nhiều thôn. Chính quyền phải huy động lực lượng sơ tán khẩn cấp, đồng thời xử lý các điểm sạt lở trên Quốc lộ 279 và nhiều tuyến đường nông thôn.

Chính quyền địa phương hỗ trợ người dân di dời đàn vật nuôi ra khỏi khu vực ngập sâu.

Tại xã Ngũ Chỉ Sơn, lượng mưa 70–80 mm trong hai ngày gây sạt lở lớn. Tỉnh lộ 155 bị 4 điểm sạt lở, ước tính khoảng 400 m³ đất đá, hiện mới khắc phục tạm thời để xe máy lưu thông.

baolaocai-c_img-7650.jpg

Tuyến đường nối sang Bát Xát vẫn bị tê liệt. Một số hộ dân bị đất đá tràn vào nhà, giàn su su hư hại hàng nghìn mét vuông, gây thiệt hại hàng chục triệu đồng.

Lãnh đạo Sở Công Thương  kiểm tra việc khắc phục sự cố về điện sau bão số 10

Lãnh đạo Sở Công Thương  kiểm tra việc khắc phục sự cố về điện sau bão số 10

Ngành Y tế Nghệ An thiệt hại gần 27 tỷ đồng do bão số 10

Ngành Y tế Nghệ An thiệt hại gần 27 tỷ đồng do bão số 10

Chưa thể khắc phục hậu quả bão số 10, ngày mai (30/9) nhiều địa phương ở Nghệ An tiếp tục cho học sinh nghỉ học

Chưa thể khắc phục hậu quả bão số 10, ngày mai (30/9) nhiều địa phương ở Nghệ An tiếp tục cho học sinh nghỉ học

      Lào Cai: Bão số 10 làm 649 ngôi nhà bị hư hỏng, 1 người mất tích, 5 người bị thương

