Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 chính thức khai mạc vào 20h ngày 18/4 tại Quảng trường Bình Minh

(Baonghean.vn) - Thị xã Cửa Lò đặt mục tiêu năm 2024 đón 4,15 triệu lượt khách du lịch, tăng 15% so với năm 2023, khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt khách, tăng 15% so với năm 2023, doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023.