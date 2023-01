Lịch thi đấu của Sông Lam Nghệ An tại V.League 2023: Thuận lợi hay khó khăn?

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Vừa qua VPF đã công bố lịch thi đấu giai đoạn 1 của V.League 2023, từ lịch thi đấu này có thể thấy Sông Lam Nghệ An có khá nhiều thuận lợi tại mùa giải V.League 2023.

Điểm thuận lợi đầu tiên cho Sông Lam Nghệ An tại lịch thi đấu giai đoạn 1 V.League 2023 chính là số trận thi đấu trên sân nhà. Với việc được thi đấu 7 trận trên sân vận động Vinh (so với 6 trận phải thi đấu trên sân khách), đội bóng xứ Nghệ sẽ có điểm tựa rất lớn từ khán giả nhà qua đó tích lũy những điểm số quan trọng cho mục tiêu lọt vào Top 6 V.League giai đoạn 1. Ở mùa giải V.League 2022 trong 12 trận sân nhà Sông Lam Nghệ An có 6 trận thắng, hòa 3 trận và chỉ để thua 3 trận. Đây là một thành tích không hề tồi của đội bóng xứ Nghệ.

Bên cạnh đó, ở trận ra quân, đoàn quân của huấn luyện viên Huy Hoàng cũng chỉ phải tiếp đội bóng tầm trung là SHB Đà Nẵng, một cơ hội rất tốt để Sông Lam Nghệ An mở màn V.League thuận lợi. Qua đó tạo đà tâm lý để đội bóng xứ Nghệ có thể thi đấu tốt những trận đấu tiếp theo. Tuy vậy, đội bóng sông Hàn cũng không phải là kẻ dễ bị bắt nạt, khi mà ở mùa giải V.League 2022 Sông Lam Nghệ An chỉ kiếm được 1 điểm trong 2 trận đối đầu với thầy trò huấn luyện viên Phan Thanh Hùng (thua 1-3 ở lượt đi và hòa 2-2 trên sân nhà).

Một điểm thuận lợi nữa trong lịch thi đấu của đội bóng xứ Nghệ đó chính là đoàn quân của huấn luyện viên Huy Hoàng chỉ phải gặp những đối thủ yếu và vừa tầm trong giai đoạn đầu của mùa giải. Đây sẽ là cơ hội cho Sông Lam Nghệ An tích lũy điểm số trước khi phải gặp những đội bóng mạnh như câu lạc bộ Viettel (Vòng 10), Topenland Bình Định (Vòng 12) và Câu lạc bộ Hà Nội (vòng 13). Nếu thi đấu tốt ở những vòng đấu trước đó thì Quế Ngọc Hải và đồng đội hoàn toàn có thể bước vào các “trận cầu đinh” này với tâm lý thoải mái và tự tin.

Ngoài những thuận lợi nêu trên thì cũng sẽ có một số khó khăn đang chờ đợi đội bóng xứ Nghệ tại lịch thi đấu V.League 2023. Đó chính là phải làm khách trên sân những câu lạc bộ rất mạnh tại V.League hiện nay như câu lạc bộ Viettel (Vòng 10), câu lạc bộ Hà Nội (vòng 13). Cùng với đó Sông Lam Nghệ An còn phải làm khách trên sân của hai đại gia mới của bóng đá Việt Nam đó là Câu lạc bộ Nam Định và Công An Nhân Dân. Những trận cầu khó khăn này sẽ là những phép thử cường độ cao cho sức mạnh và tham vọng của đội bóng xứ Nghệ tại V.League 2023.

Một điểm thú vị trong lịch thi đấu của Sông Lam Nghệ An tại giai đoạn 1 V.League 2023 đó là trong 6 trận phải làm khách thì có tới 5 trận đội bóng xứ Nghệ thi đấu ở khu vực ở phía Bắc và 3 trong số đó là trên sân vận động Hàng Đẫy (gặp Công An Nhân Dân, Câu lạc bộ Viettel và Câu lạc bộ Hà Nội). Đây sẽ là thuận lợi cho thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng trong việc di chuyển để thi đấu các trận đấu trên sân khách. Trận đấu duy nhất mà đội bóng xứ Nghệ phải “Nam tiến” là trận đấu với chủ nhà Khánh Hòa trên sân vận động 19/8 Nha Trang tại vòng 4.

Với một lịch thi đấu nhiều thuận lợi, hy vọng thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng sẽ giành được những kết quả tốt để lọt vào Top 6 tại giai đoạn 1 V.League 2023.