Nhìn lại những sự kiện của bóng đá Nghệ An năm 2022

(Baonghean.vn) - Năm 2022 là mùa giải đầu tiên của sự hợp tác giữa Tập đoàn Tân Long và Sông Lam Nghệ An, cũng là năm đã chứng kiến nhiều niềm vui cũng như nỗi buồn của bóng đá Nghệ An.

1. Sự thống trị của bóng đá trẻ

Có thể nói điểm nhấn lớn nhất của bóng đá Nghệ An năm vừa qua chính là sự thống trị tại các giải trẻ. Từ U9 đến U15, các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An dường như không có đối thủ, những chiến thắng thuyết phục đã đưa các em U9, U11, U13 và U15 lên ngôi vô địch. Bên cạnh đó là hai tấm Huy chương Đồng ở các giải U17 và U19.

Cùng với đó là nhiều nhân tố trẻ được gọi lên các đội tuyển trẻ Quốc gia. Ở lứa tuổi U16 là thủ thành xuất sắc Nguyễn Bảo Ngọc, các hậu vệ Trần Công Đạt, Phan Văn Thành, tiền vệ Phạm Nguyễn Quốc Trung, Lê Đình Long Vũ, tiền đạo Phùng Văn Nam và Vương Văn Tùng. Ở lứa tuổi U20 là bộ đôi Đinh Xuân Tiến và Hồ Văn Cường những người sẽ là niềm hy vọng của Sông Lam Nghệ An tại mùa giải 2023.

Với sự chăm chút của Tập đoàn Tân Long, hy vọng trong năm 2023 bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An tiếp tục gặt hái được nhiều thành công.

2. Sông Lam Nghệ An đứng thứ 5 tại V.League 2022

Mùa giải V.League 2022 có những thời điểm Sông Lam Nghệ An đã thi đấu rất thành công, kết thúc lượt đi đội bóng xứ Nghệ tạm thời đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng. Tuy vậy, sự sa sút trong giai đoạn lượt về đã kéo Sông Lam Nghệ An tụt lại phía sau bảng xếp hạng. Kết thúc mùa giải V.League 2022 đội bóng xứ Nghệ có 9 trận thắng, 6 trận hòa, để thua 9 trận, ghi được 29 bàn thắng và lọt lưới 28 bàn, xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng. Vị trí này không đạt được mục tiêu đã đặt ra từ đầu mùa của câu lạc bộ. Tuy vậy, với mùa giải đầu tiên mà huấn luyện viên Huy Hoàng dẫn dắt thì thành tích này có thể chấp nhận được.

Năm 2023 với những biến động lớn về mặt nhân sự, đội bóng xứ Nghệ sẽ gặp rất nhiều khó khăn tại V.League. Hy vọng ban huấn luyện và các cầu thủ sẽ cố gắng hết sức để có một mùa giải thành công.

3. Chia tay nhiều trụ cột

Kết thúc mùa giải 2022, Sông Lam Nghệ An đã phải chia tay nhiều trụ cột. Đó là Phan Văn Đức biểu tượng mới của bóng đá xứ Nghệ, đó là trung vệ Hoàng Văn Khánh cựu đội trưởng của Sông Lam Nghệ An, hậu vệ trái Trần Đình Đồng cũng nói lời chia tay với trái bóng tròn để lại nhiều nuối tiếc cho người hâm mộ xứ Nghệ. Và là sự chia tay cựu huấn luyện viên trưởng Nguyễn Đức Thắng, người đã đưa Sông Lam Nghệ An lên ngôi vô địch Cúp Quốc gia năm 2017.

Những sự chia tay này đều để lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ xứ Nghệ, tuy vậy nó cũng sẽ mở ra những cơ hội mới cho các cầu thủ trẻ tại mùa giải 2023 sắp tới.

4. Tấm Huy chương Vàng bóng đá nam tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022

Vượt qua Hà Nội sau loạt sút luân lưu cân não với tỷ số 4-2, bóng đá nam Nghệ An xuất sắc giành Huy chương Vàng tại môn bóng đá Đại hội Thể thao toàn quốc 2022. Trước đó bóng đá Nghệ An đã vượt qua An Giang, Đồng Tháp và Thành phố Hồ Chí Minh để giành quyền vào chung kết. Với thành tích bất bại, ghi được 7 bàn và chỉ thủng lưới 2 bàn, bóng đá Nghệ An xứng đáng giành vị trí cao nhất tại môn bóng đá nam.

Ngoài ra chiến thắng này đã giúp bóng đá Nghệ An đòi lại được món nợ thua Hà Nội 2-0 tại trận chung kết cách đây 4 năm.

5. "Sự cố" tại vòng chung kết U21 Quốc gia

Tưởng chừng bóng đá Nghệ An sẽ kết thúc năm 2022 bằng tin vui từ giải U21 Quốc gia Thanh niên được tổ chức tại 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Sau 3 trận đấu đầu tiên đội bóng trẻ xứ Nghệ đã giành được 4 điểm và ghi tên mình vào vòng tứ kết của giải. Sự xuất sắc của nhạc trưởng Đinh Xuân Tiến đã làm cho người hâm mộ nghĩ về một kết quả tốt cho U21 Sông Lam Nghệ An tại giải đấu lần này. Tuy nhiên, với việc sử dụng cầu thủ không đủ tư cách đã khiến cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Tiến bị loại khỏi giải một cách tức tưởi. Đây cũng chính là bài học kinh nghiệm đắt giá cho ban lãnh đạo đội bóng Sông Lam Nghệ An trong các giải sắp tới.

Mùa giải 2023 đang tới gần với nhiều khó khăn đang chờ đợi Sông Lam Nghệ An, hy vọng toàn thể ban huấn luyện và các cầu thủ sẽ đoàn kết, cố gắng hết sức mình để giúp cho bóng đá xứ Nghệ gặt hái được nhiều thành công./.