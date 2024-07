Lao động Liên đoàn Lao động tỉnh gắn biển công trình chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam Thiết thực hướng đến 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức gắn biển công trình chào mừng và ký kết chương trình phúc lợi.

Sáng 19/7, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Lễ gắn biển công trình chào mừng 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2024) và ký kết Chương trình Phúc lợi đoàn viên.

Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh, Công đoàn ngành Y tế và các đơn vị liên quan. Ảnh: Diệp Thanh

Để thiết thực chăm lo cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng phúc lợi đoàn viên với Công ty cổ phần TTH Group. Theo đó, đoàn viên công đoàn trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ được giảm giá và miễn phí một số hạng mục khi sử dụng các dịch vụ thăm khám và điều trị tại các bệnh viện: Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Đa khoa Thái Thượng Hoàng Vinh, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Đa khoa Thái Thượng Hoàng Hà Tĩnh.

Đại diện lãnh đạo 2 đơn vị ký kết thoả thuận hợp tác nhằm đem lại ưu đãi cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: Diệp Thanh

Để sử dụng chương trình phúc lợi này, đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn Nghệ An chỉ cần sử dụng thẻ đoàn viên khi đăng ký sử dụng các dịch vụ của Công ty cổ phần TTH Group.

Thỏa thuận này được thực hiện trong 2 năm (kể từ ngày 19/7/2024 đến 19/7/2026). Hằng năm, hai đơn vị sẽ họp bàn đánh giá việc thực hiện thoả thuận, có thể đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung hợp tác, điều chỉnh ưu đãi.

Bà Nguyễn Thị Thu Nhi - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao Bằng khen cho lãnh đạo Công ty cổ phần TTH Group. Ảnh: Diệp Thanh

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã trao Bằng khen và gắn biển công trình Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc chào mừng 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Thái Minh Sỹ - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đánh giá cao vai trò của Công ty cổ phần TTH Group trong chăm lo sức khoẻ nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An và quy mô, chất lượng, công suất của Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc. Chương trình phối hợp này không chỉ đem lại nhiều phúc lợi, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động mà còn giúp thương hiệu của công ty đến gần hơn với nhân dân. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cũng đề nghị 2 đơn vị tích cực tuyên truyền thông tin chương trình và tin tưởng rằng, thỏa thuận hợp tác sẽ là sự khởi đầu cho những chương trình, hoạt động trong thời gian tới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình chào mừng 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Diệp Thanh

Theo đó, dự án Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc có địa chỉ ở xóm Trung Tiến, xã Hưng Đông, thành phố Vinh. Công trình được xây dựng quy mô 300 giường bệnh với tổng kinh phí đầu tư hơn 374 tỷ đồng. Bệnh viện được trang bị cơ sở vật chất tiện nghi với nhiều trang thiết bị hiện đại.

Các đại biểu tham quan các khoa, phòng của Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc. Ảnh: Diệp Thanh

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo 2 đơn vị đã thực hiện nghi thức gắn biển công trình chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và tham quan bệnh viện.