Liên đoàn Lao động tỉnh tổng kết cụm thi đua công đoàn ngành năm 2024

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Thái Minh Sỹ - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Nguyễn Hồng Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng; đại diện các ban chuyên đề Liên đoàn Lao động tỉnh và lãnh đạo, chuyên viên 8 đơn vị công đoàn ngành.

Năm 2024, cụm thi đua số 5 có 407 công đoàn cơ sở với tổng số đoàn viên, người lao động 75.427 người. Vấn đề lao động, việc làm, tiền lương, thu nhập, đời sống của đoàn viên, người lao động cơ bản ổn định, thu nhập bình quân người lao động từ 5 - 5,7 triệu đồng/người/tháng.

Trong năm, các đơn vị trong cụm bám sát chỉ đạo và tình hình thực tiễn của từng ngành, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, tại các doanh nghiệp, việc thực hiện các quy định của pháp luật có nhiều chuyển biến tích cực, tình hình quan hệ lao động khá ổn định.

Việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động, trọng tâm là các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với đặc thù ngành nghề đạt nhiều kết quả cao. Điển hình như phong trào “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024”, cuộc vận động “Học sinh Nghệ An nói không với điện thoại trong buổi học” của ngành Giáo dục; Phong trào “Công nhân, viên chức, lao động tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến, giải pháp áp dụng có hiệu quả vào thực hiện nhiệm vụ” của ngành Y tế; Phong trào “ Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” của Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam...

Công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động được quan tâm. Hoạt động tư vấn pháp luật và tuyên truyền pháp luật đã được các đơn vị trong cụm tập trung triển khai dưới nhiều hình thức.

Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến tham luận thiết thực. Ảnh: Diệp Thanh

Bên cạnh đó, các công đoàn ngành còn tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi thiết thực, ý nghĩa trong Tháng Công nhân 2024 với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”. Các đơn vị trong cụm tổ chức nhiều hoạt động tại cơ sở nhân Tháng An toàn vệ sinh lao động như giám sát công tác an toàn vệ sinh lao động; khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; thăm, tặng quà công nhân bị thương tật do tai nạn lao động.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao công tác chuẩn bị, nội dung báo cáo, công tác tổ chức hội nghị, tập trung trao đổi, thảo luận về kết quả hoạt động năm 2024, chia sẻ các kinh nghiệm, giải pháp trong hoạt động công đoàn, các giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế, các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025. Đồng thời, nêu những kiến nghị liên quan đến công tác thi đua khen thưởng, hỗ trợ, giúp đỡ trong kiểm tra về công tác quản lý, sử dụng tài chính tại các công đoàn cơ sở doanh nghiệp…

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Minh Sỹ ghi nhận chất lượng hội nghị và kết quả đạt được của các công đoàn ngành trong năm qua. Ảnh: Diệp Thanh

Năm 2025, cụm công đoàn ngành xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung: Tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước năm 2025; Triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề hoạt động năm 2025 tại các đơn vị và toàn cụm; Thực hiện tốt chức năng chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động; Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở…

Hội nghị đã bầu ra Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2025 là Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông vận tải; cụm phó là Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương.

Cũng trong dịp này, cụm thi đua công đoàn ngành đã thống nhất đề nghị xét tặng 1 công đoàn cơ sở nhận Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 3 công đoàn cơ sở nhận Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh./.