Thể thao Link xem trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam vs Đức ngày 25/8 Link xem trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam vs Đức diễn ra lúc 17 giờ ngày 25/8, tại trận thứ 2 tại Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025.

Ngày 25/8, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ ra sân trận thứ 2 tại Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025, đối thủ là đội tuyển Đức, xếp hạng 11 thế giới và nhiều năm góp mặt ở Volleyball Nations League.

Link xem trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam vs Đức ngày 25/8

Người hâm mộ trong nước có thể theo dõi trực tiếp qua trang web chính thức: https://tv.volleyballworld.com/upcoming/9ZxRczRd

Link xem trực tiếp: https://www.youtube.com/@volleyballworld

Hiện chưa có đài truyền hình nào tại Việt Nam sở hữu bản quyền phát sóng giải đấu này.

Theo dõi diễn biến trận đấu bóng chuyền nữ Việt Nam vs Đức trên kênh nào

Theo dõi diễn biến trận đấu bóng chuyền nữ Việt Nam vs Đức trên các trang báo chính thống sau.

Vietnamnet: https://vietnamnet.vn/tuyen-bong-chuyen-nu-viet-nam-vs-duc-17h-ngay-25-8-2435641.html

Việt Nam lần đầu góp mặt giải thế giới

Tuyển Việt Nam đang đứng hạng 22 thế giới và có lần đầu tiên góp mặt ở giải đấu danh giá này. Dù kinh nghiệm chưa nhiều, nhưng đội bóng của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đang cho thấy sự tiến bộ nhanh chóng.

Trong trận ra quân, Việt Nam đã gây bất ngờ khi thắng 1 set trước Ba Lan (hạng 3 thế giới), trước khi thua chung cuộc 1-3. Kết quả này được xem là tích cực, bởi nhiều dự đoán ban đầu nghiêng về khả năng thua trắng 0-3.

Trận đấu hứa hẹn nhiều cảm xúc

Với tinh thần thi đấu đầy quyết tâm, Việt Nam hoàn toàn có thể tiếp tục tạo bất ngờ trước tuyển Đức. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 17h ngày 25/8.

Đức là gương mặt quen thuộc tại các giải đấu lớn như Olympic và Giải vô địch thế giới. Với thực lực đã được khẳng định, đội bóng châu Âu được đánh giá cao hơn Việt Nam.