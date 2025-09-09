Thứ Ba, 9/9/2025
Công nghệ

Link xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 17 Apple's awe dropping

Quốc Duẩn 09/09/2025 10:34

Link xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 17 Apple's awe dropping diễn ra vào 0h00 ngày 10/9 theo giờ Việt Nam.

Thời gian và cách theo dõi sự kiện Apple's awe dropping

Sự kiện mùa thu thường niên của Apple sẽ được tổ chức tại Apple Park, Cupertino, California.

Buổi giới thiệu chính thức bắt đầu vào 10h00 sáng ngày 9/9 theo giờ Thái Bình Dương, tức 0h00 ngày 10/9 theo giờ Việt Nam. Người dùng có thể theo dõi trực tiếp trên website Apple, kênh YouTube chính thức hoặc qua các kênh truyền thông quốc tế.

Bạn cũng có tùy chọn xem trang web dành riêng cho các sự kiện của Apple tại https://www.apple.com/vn/apple-events/

CNET và nhiều đơn vị báo chí công nghệ sẽ có mặt tại sự kiện để cập nhật hình ảnh, đánh giá trực tiếp. Người dùng có thể theo dõi livestream của CNET bắt đầu từ 9h30 sáng theo giờ Thái Bình Dương, tức 23h30 ngày 9/9 theo giờ Việt Nam.

iPhone 17 và loạt sản phẩm mới có thể xuất hiện

Tâm điểm của sự kiện là iPhone 17, với nhiều khả năng sẽ có phiên bản mỏng nhẹ mang tên iPhone 17 Air, lấy cảm hứng từ thiết kế cong mảnh của Galaxy S25 Edge.

Tổng hợp tin đồn về iPhone 17 series trước ngày ra mắt

Ngoài ra, iPhone 17 Pro có thể được trang bị màn hình chống trầy xước, giảm lóa và camera tele 8x, trong khi bản Pro Max có thể sở hữu pin dung lượng lớn hơn.

Các mẫu iPhone 17 dự kiến sử dụng modem 5G C1 do Apple tự phát triển cùng chip Wi-Fi nội bộ. Phiên bản tiêu chuẩn cũng có thể được nâng cấp tốc độ làm tươi màn hình.

Ngoài iPhone, Apple còn được kỳ vọng giới thiệu Apple Watch Series 11 và AirPods Pro 3.

iOS 26: Hệ điều hành mới với thiết kế Liquid Glass

Song song với phần cứng, Apple sẽ công bố kế hoạch phát hành iOS 26. Bản cập nhật này mang lại giao diện Liquid Glass trong suốt, Camera gọn gàng hơn, tin nhắn nhóm có thêm tính năng bình chọn và công cụ lọc tin nhắn rác thông minh hơn.

Apple nâng tầm trải nghiệm iPhone cùng iOS 26 - Apple (VN)

Siri và Apple Intelligence: Cập nhật chưa trọn vẹn

Dù nhiều người chờ đợi phiên bản Siri thông minh hơn, Apple có thể chưa tung ra trong năm nay do gặp nhiều trì hoãn. Thay vào đó, công ty có thể chia sẻ thêm về những tính năng Apple Intelligence sẽ xuất hiện trên các thiết bị mới.

Hands on with Apple Intelligence | Apple

      Công nghệ
      Link xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 17 Apple's awe dropping

