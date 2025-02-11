Man Utd hòa 2-2 Forest, Zirkzee lại dự bị dưới tay Amorim Hòa 2-2 tại City Ground, Manchester United vẫn không dùng Joshua Zirkzee dù cần bàn thắng. Ruben Amorim giữ Benjamin Sesko cho vai trò trong vòng cấm; West Ham đã hỏi mượn.

Không phút nào cho Joshua Zirkzee trong trận hòa 2-2 tại City Ground. Khi Manchester United cần thêm bàn thắng, Ruben Amorim vẫn giữ nguyên mặt trận tấn công, đặt niềm tin vào Benjamin Sesko và bỏ qua tiền đạo người Hà Lan – một quyết định mang tính thông điệp rõ ràng về trật tự lựa chọn ở hàng công.

HLV Ruben Amorim không hề sử dụng Joshua Zirkzee dù Manchester United cần tìm kiếm bàn thắng trước Nottingham Forest.

Khoảnh khắc định hình thông điệp: giữ Sesko, bỏ Zirkzee

Trước Nottingham Forest, Amorim không tung thêm bất kỳ cầu thủ tấn công nào dù đội nhà cần bàn thắng. Ông giữ Sesko ở lại vì giá trị phòng ngự cố định và nhu cầu có một “mũi nhọn” hiện diện trong vòng cấm. Cùng thời điểm, Matheus Cunha – vừa trải qua màn trình diễn mờ nhạt sau trận bùng nổ với Brighton – tiếp tục được trao cơ hội. Zirkzee ngồi trọn 90 phút.

Lý do chiến thuật từ chính Amorim

Sau trận, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha lý giải lựa chọn của mình bằng nhu cầu rõ ràng về cấu trúc trong vòng cấm thay vì mẫu tiền đạo lùi sâu.

“Zirkzee và Cunha đều là những cầu thủ có khả năng chơi giữa các tuyến. Nhưng trước Forest, chúng tôi cần người hoạt động trong vòng cấm và Sesko phù hợp nhất với điều đó. Đôi khi là do sở trường của từng người và các cầu thủ đều hiểu điều này.”

Hồ sơ Zirkzee: từ bản hợp đồng 36,5 triệu bảng đến ghế dự bị

Gia nhập Man Utd từ Bologna mùa hè 2024 với mức phí 36,5 triệu bảng, Zirkzee được kỳ vọng trở thành mảnh ghép then chốt. Nhưng hiện tại anh đang bị “đóng băng”, thậm chí không còn là lựa chọn số hai cho vị trí trung phong. Ở một số trận gần đây, ngay cả Mason Mount cũng từng được ưu tiên đá cao khi Amorim thay đổi cấu trúc tấn công – tín hiệu cho thấy Zirkzee đang tụt dần khỏi danh sách ưu tiên.

Tương lai của Joshua Zirkzee mờ mịt tại Manchester United.

Tác động: phút thi đấu, sự tự tin và mục tiêu World Cup 2026

Việc không được sử dụng ngay cả khi đội bóng cần bàn thắng không chỉ là tín hiệu chiến thuật; nó ảnh hưởng trực tiếp đến nhịp thi đấu và cơ hội cạnh tranh suất dự World Cup 2026 của Zirkzee với đội tuyển Hà Lan. Khi thời gian trên sân hạn chế, khó có cơ sở để tiền đạo này tạo đà phong độ hay chứng minh sự thích nghi trong hệ thống hiện tại.

Thị trường chuyển nhượng: West Ham hỏi mượn, Man Utd muốn giữ

Theo nhiều nguồn tin, bao gồm cả Fabrizio Romano, West Ham đã tiếp cận Zirkzee với ý định mượn trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. Về phía Manchester United, quan điểm được nêu là muốn giữ chân tiền đạo này – dù chưa có kế hoạch cụ thể. Bản thân Zirkzee được cho đang cân nhắc ra đi để tìm cơ hội thi đấu thường xuyên hơn.

Thống kê và dữ kiện then chốt

Tỷ số: Nottingham Forest 2-2 Manchester United (City Ground).

Joshua Zirkzee: 0 phút thi đấu, ngồi dự bị toàn bộ trận.

Lý giải của HLV Ruben Amorim: cần người hoạt động trong vòng cấm; giữ Sesko vì phù hợp vai trò và hỗ trợ phòng ngự các tình huống cố định.

Chuyển nhượng: Zirkzee đến Man Utd hè 2024, phí 36,5 triệu bảng.

Diễn biến nhân sự: Matheus Cunha tiếp tục được trao cơ hội; một số trận gần đây Mason Mount từng được đẩy lên cao.

Bức tranh chiến thuật rộng hơn

Những lựa chọn nhân sự liên tiếp cho thấy Amorim ưu tiên cấu trúc: một trung phong cố định trong vòng cấm, cộng thêm biên độ hỗ trợ ở các pha bóng chết. Trong khuôn khổ ấy, mẫu tiền đạo thích tham gia kết nối giữa các tuyến như Zirkzee cần hoặc thích nghi nhanh, hoặc chấp nhận chờ đợi. Khi trận đấu đòi hỏi sự hiện diện thuần túy trong khu vực 16m50, quyền ưu tiên hiện thuộc về Sesko.

Kết luận

Không dùng Zirkzee ở City Ground là quyết định có chủ ý. Nó phản chiếu sự sắp xếp thứ tự ở hàng công của Man Utd dưới thời Amorim, đồng thời đặt tương lai của tiền đạo người Hà Lan vào trạng thái chờ: hoặc thích nghi với nhu cầu “người trong vòng cấm”, hoặc tìm hướng đi khác để giành lại thời gian thi đấu – đặc biệt khi World Cup 2026 đang ở phía trước.