Mẹo nấu ăn: Làm tóp mỡ cháy tỏi giòn rụm, thơm nức mũi Mẹo nấu ăn: Làm tóp mỡ cháy tỏi giòn rụm, thơm lừng, dễ làm tại nhà từ nguyên liệu quen thuộc, vừa ăn vặt vừa đưa cơm cực hao.

Món ăn dân dã “gây nghiện” của người Việt



Trong ẩm thực Việt, có những món ăn tuy giản dị nhưng lại hấp dẫn đến mức khó cưỡng – tóp mỡ cháy tỏi chính là một trong số đó. Miếng tóp mỡ giòn tan, quyện hương tỏi phi vàng ruộm, thêm chút vị mặn ngọt đậm đà khiến ai đã thử một lần là nhớ mãi.



Không chỉ là món ăn vặt, tóp mỡ cháy tỏi còn là “trợ thủ” tuyệt vời cho bữa cơm nhà. Điều thú vị là bạn hoàn toàn có thể tự tay làm tại nhà, vừa ngon vừa sạch lại hợp khẩu vị.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Mỡ heo: 500 gram (nên chọn mỡ gáy hoặc mỡ má)

Tỏi: 1 củ lớn (băm nhỏ hoặc thái lát)

Ớt tươi: 1 – 2 quả (tùy khẩu vị)

Gia vị: muối, đường, hạt nêm hoặc bột ngọt, tiêu xay

Rau thơm hoặc hành lá (tùy chọn để tăng hương vị)

Các bước thực hiện



1. Sơ chế

Bắt đầu bằng việc rửa sạch mỡ heo với nước muối loãng, trụng sơ qua nước sôi có pha gừng hoặc giấm để khử mùi. Cắt mỡ thành miếng vuông nhỏ vừa ăn.



2. Chế biến

Đun mỡ trên chảo sâu lòng, để lửa vừa cho đến khi mỡ tiết nước và tóp lại vàng nhạt. Khi miếng mỡ nổi lên mặt dầu, giòn nhẹ thì vớt ra, để ráo.



Song song, phi tỏi trên chảo sạch với một ít dầu cho đến khi vàng ruộm, thơm lừng, rồi vớt ra ngay để tránh bị cháy đắng. Cuối cùng, cho tóp mỡ trở lại chảo, nêm nếm hạt nêm, tiêu và đảo đều. Khi tóp mỡ nóng giòn trở lại thì cho tỏi phi vào, đảo nhanh tay và tắt bếp.



Thành phẩm và cách bảo quản



Kết quả là đĩa tóp mỡ cháy tỏi vàng ươm, giòn tan, thơm nức mùi tỏi phi. Lớp vỏ ngoài giòn rụm, bên trong mềm béo, ăn không hề bị khô xác.



Bạn có thể cho vào hũ thủy tinh sạch, đậy kín và để nơi thoáng mát, dùng trong 1–2 tuần. Nếu bảo quản tủ lạnh, chỉ cần làm nóng lại bằng chảo hoặc nồi chiên không dầu trước khi ăn.

Biến tấu hương vị mới lạ

Tóp mỡ cháy tỏi lá chanh : thêm lá chanh thái sợi, hương thơm the mát giúp món ăn đỡ ngấy.

: thêm lá chanh thái sợi, hương thơm the mát giúp món ăn đỡ ngấy. Tóp mỡ cháy tỏi ớt cay nồng : nhiều ớt băm cho vị cay xé lưỡi.

: nhiều ớt băm cho vị cay xé lưỡi. Tóp mỡ cháy tỏi sốt chua ngọt : rim với nước mắm, đường, giấm cho vị đậm đà, ăn cơm cực bắt miệng.

: rim với nước mắm, đường, giấm cho vị đậm đà, ăn cơm cực bắt miệng. Tóp mỡ cháy tỏi sả ớt: hương sả quyện tỏi làm dậy mùi hấp dẫn.

Lưu ý khi thưởng thức



Món ăn này rất ngon nhưng giàu chất béo, bạn nên ăn lượng vừa phải, kết hợp cùng rau xanh, canh chua hoặc trái cây để cân bằng dinh dưỡng. Người có bệnh tim mạch, mỡ máu hoặc cao huyết áp nên hạn chế.