Khỏe & Đẹp Mẹo nấu ăn: Sốt cà chua ngon chuẩn vị, không chất bảo quản, an toàn cho sức khỏe Mẹo nấu ăn: Làm sốt cà chua tại nhà không chỉ giúp giữ trọn hương vị tự nhiên mà còn an toàn, không chất bảo quản. Công thức đơn giản, ai cũng có thể thành công.

Bí quyết chọn nguyên liệu



Để có sốt cà chua ngon, nguyên liệu tươi là yếu tố quyết định. Cà chua nên chọn loại chín đỏ đều, mọng nước, hơi mềm nhưng không nhũn. Những quả cà chua chính vụ, trồng tự nhiên ngoài trời thường có vị ngọt đậm, thơm hơn so với loại trồng trong nhà kính. Ngoài cà chua, bạn cần thêm đường phèn để tạo vị ngọt dịu, nước cốt chanh giúp bảo quản tự nhiên và lọ thủy tinh tiệt trùng để chứa thành phẩm.



Mẹo sơ chế nhanh gọn



Để bóc vỏ dễ dàng, hãy khía nhẹ vỏ cà chua rồi chần qua nước sôi 30 giây, sau đó thả ngay vào nước lạnh. Lớp vỏ sẽ tự bong ra rất nhanh. Cắt đôi quả cà, loại bỏ hạt để nước sốt mịn hơn, sau đó thái nhỏ hoặc xay nhuyễn tùy khẩu vị.



Nấu sốt cà chua – khâu quan trọng nhất



Cho cà chua xay nhuyễn vào nồi inox hoặc nồi đáy dày, đun sôi rồi hớt bọt để nước sốt trong và mịn. Hạ nhỏ lửa, ninh liu riu khoảng 40–60 phút. Trong quá trình nấu, thêm đường phèn cho vừa vị và vắt một chút nước cốt chanh để dậy hương, đồng thời kéo dài thời gian bảo quản. Ai thích cay có thể cho thêm ít ớt băm. Khi sốt sánh lại, bám nhẹ vào thìa là đạt chuẩn.



Đóng chai và bảo quản



Chai lọ thủy tinh cần được tiệt trùng kỹ trong nước sôi 10–15 phút. Khi sốt còn nóng khoảng 80°C, rót ngay vào chai, chừa cách miệng khoảng 1–2 cm. Vặn chặt nắp, lật ngược chai để hơi nóng tự khử trùng thêm lần nữa. Khi nguội, bảo quản nơi thoáng mát 3–6 tháng hoặc trong tủ lạnh đến 1 năm.



Thành phẩm đậm đà hương vị quê nhà



Sốt cà chua tự làm giữ nguyên màu đỏ tươi, vị ngọt thanh, thơm tự nhiên, không phụ gia. Bạn có thể dùng để nấu mì, sốt thịt, nấu canh hay đơn giản là chấm bánh mì. Mỗi thìa sốt đều gợi nhớ hương vị bữa cơm gia đình và mang lại cảm giác an toàn, trọn vẹn.