Khỏe & Đẹp

Mẹo nấu ăn: Rán bánh chưng vàng giòn, không dính chảo và lâu ỉu

Quốc Duẩn 06/09/2025 18:00

Mẹo nấu ăn: Rán bánh chưng vàng giòn, không dính chảo, để lâu vẫn giòn rụm, thơm ngon khó cưỡng, ăn kèm dưa hành hay tương ớt đều hợp.

Bánh chưng rán - Món ăn quen thuộc sau Tết

Bánh chưng vốn là đặc sản ngày Tết, nhưng với nhiều người, món bánh chưng rán lại còn hấp dẫn hơn nhờ lớp vỏ ngoài vàng giòn, bên trong dẻo thơm, ăn kèm dưa hành hay tương ớt thì khó ai có thể chối từ.

Tưởng đơn giản, nhưng để rán bánh chưng đạt chuẩn vừa giòn ngon, vừa không bị dính chảo hay nhanh ỉu lại cần một vài bí quyết nho nhỏ.

Bí quyết rán bánh chưng vàng giòn, không dính chảo và lâu ỉu

Chọn bánh chưng đúng chuẩn để rán

Không phải bánh nào cũng thích hợp để rán. Bánh mới luộc xong còn quá mềm dễ bị nát. Ngon nhất là bánh đã được ép hoặc để tủ lạnh qua đêm, nếp se lại chắc hơn. Khi rán, lớp ngoài giòn rụm, trong vẫn mềm thơm.

Nên chọn bánh chưng có phần nếp vừa dẻo, không quá nhão và gói chắc tay. Nhân đầy đủ thịt, đỗ xanh cũng giúp miếng rán đẹp mắt, hấp dẫn hơn.

Cắt bánh đẹp và đều

Thay vì dùng dao, bạn có thể cắt bánh bằng lạt hoặc chỉ thực phẩm. Cách này giúp miếng bánh vuông vắn, không bị dính nếp. Miếng cắt lý tưởng dày khoảng 1,5 – 2 cm để vừa dễ rán, vừa giữ được độ giòn.

Bí quyết rán bánh chưng vàng giòn, không dính chảo và lâu ỉu

Mẹo rán giòn lâu

Dùng chảo chống dính: Lau khô sạch trước khi rán, hoặc tráng một lớp mỡ mỏng nếu dùng chảo gang/inox.

Không dùng nhiều dầu: Chỉ cần lớp dầu mỏng vì bánh vốn đã có mỡ, tránh gây ngấy.

Rán lửa vừa: Giữ lửa vừa để bánh chín đều, vàng giòn mà không bị cháy xém bên ngoài. Khi một mặt vàng, lật nhẹ bằng sạn gỗ để tránh vỡ.

Đậy vung hờ: Giúp bánh nóng đều từ trong ra ngoài trước khi vàng mặt.

Biến tấu hấp dẫn

Rán cùng hành lá hoặc hành khô để tăng mùi thơm.

Chấm với nước mắm tỏi ớt hoặc tương ớt cho hương vị đậm đà.

Ăn kèm rau sống, dưa muối để cân bằng vị béo, chống ngấy.

Bí quyết rán bánh chưng vàng giòn, không dính chảo và lâu ỉu

Lỗi thường gặp và cách khắc phục

Bánh dính chảo: Do chảo chưa chống dính hoặc ít dầu → hãy làm nóng chảo trước và tráng dầu mỏng.

Bánh nhanh ỉu: Do rán lửa to hoặc nhiều dầu ngấm → hãy rán lửa vừa, vớt ra giấy thấm dầu.

Bánh vỡ nát: Do cắt quá mỏng hoặc lật mạnh tay → nên cắt miếng dày vừa và lật nhẹ nhàng.

Bí quyết rán bánh chưng vàng giòn, không dính chảo và lâu ỉu

Kết luận

Chỉ cần khéo chọn bánh, cắt đúng cách và rán với chút kiên nhẫn, bạn đã có ngay đĩa bánh chưng rán vàng ruộm, giòn lâu, thơm ngon – món ăn vừa quen thuộc vừa khó cưỡng trong những ngày thường lẫn dịp lễ Tết.

      Mẹo nấu ăn: Rán bánh chưng vàng giòn, không dính chảo và lâu ỉu

