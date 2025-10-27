Xây dựng Đảng Miền núi Nghệ An chủ động triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế từng vùng, các địa phương miền núi Nghệ An đã khẩn trương cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bằng các chương trình hành động sát thực tiễn. Qua đó, từng bước hiện thực hóa quyết tâm đổi mới, phát triển.

Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế từng vùng, các địa phương miền núi Nghệ An đã khẩn trương cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bằng các chương trình hành động sát thực tiễn. Qua đó, từng bước hiện thực hóa quyết tâm đổi mới, phát triển.

Bản Na Khướng (xã Na Loi) có những cánh đồng lúa tẻ thơm đẹp như tranh vẽ ở bên dòng suối Nậm Tắm trong vắt. Theo những người già trong bản: “Cũng một giống lúa tẻ thơm nhưng được tưới nước suối Nậm Tắm thì mùi thơm, độ dẻo của hạt gạo gấp bội so với các nơi khác, giống lúa bản địa được người dân lưu truyền trồng từ nhiều thế hệ”. Và hiện tại chỉ có 2/5 bản của xã Na Loi trồng lúa tẻ thơm với khoảng 25 - 30 ha.

Hạt gạo từ lúa tẻ thơm có độ dẻo, thơm hơn so với các giống lúa khác.

Bởi vậy, lúa tẻ thơm được coi là “đặc sản” ở xã Na Loi, nhu cầu tiêu dùng cao, sản xuất không đủ bán. Đây cũng là sản phẩm nằm trong đề án phát triển kinh tế hộ gia đình, tổ hợp tác, hợp tác xã gắn với sản xuất hàng hóa, xây dựng các thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm địa phương của xã Na Loi giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo, nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Một góc xã Na Loi. Ảnh: K.L

Ông Nguyễn Gia Lý - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Na Loi cho biết: Xã Na Loi có điều kiện tự nhiên đa dạng và nguồn tài nguyên phong phú về rừng, đất và dược liệu quý, thuận lợi để phát triển kinh tế lâm nghiệp, chăn nuôi đại gia súc và các sản phẩm nông nghiệp đặc hữu; ngoài lúa tẻ thơm còn có các sản phẩm khác như gà đen, lợn đen, cá mát, rau cải mẹo, vịt bầu, dệt thổ cẩm; gừng, bo bo, sa nhân tím…

HTX Dệt thổ cẩm ở xã Na Loi được quan tâm phát triển vừa tạo sinh kế cho người dân, vừa góp phần bảo tồn văn hóa dân tộc. Ảnh: K.L Thổ cẩm ở xã Na Loi làm ra có đầu mối thu mua tại chỗ không lo về đầu ra. Ảnh: K.L

Bên cạnh đó, trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 1, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Na Loi còn xây dựng đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế gắn với bảo vệ rừng giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo.

Qua đó, phát huy sức mạnh của toàn hệ thống chính trị, ý chí tự lực, tự cường của cán bộ, đảng viên và nhân dân từng bước hiện thực hóa mục tiêu đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển nông, lâm nghiệp bền vững, kết hợp khai thác lợi thế về dược liệu, chăn nuôi đại gia súc, trồng rừng gắn với chế biến…

Còn tại xã Yên Hòa - địa bàn miền núi vùng cao nằm ở phía Tây tỉnh Nghệ An, được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Yên Thắng và Yên Hòa với diện tích tự nhiên 211,01km², dân số 8.418 người, 1.921 hộ với 18 bản, đồng bào dân tộc thiểu số (Thái, Khơ Mú) chiếm 97,87%. Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá chiến lược; trong đó có mục tiêu: Thúc đẩy phát triển thương mại và dịch vụ, gắn phát triển du lịch sinh thái cộng đồng với phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tạo ra chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa có giá trị, tăng thu nhập; cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đàn dê của gia đình anh Vi Văn Diện bản Xốp Khấu, xã Yên Hòa. Ảnh: Hoài Thu Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trên, căn cứ tiềm năng, thế mạnh của địa phương, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Yên Hòa đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, trong đó, có đề án xây dựng 18 mô hình kinh tế tiêu biểu trên các lĩnh vực nông - lâm nghiệp - thủy sản, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tại 18 bản (mỗi bản chọn 1 mô hình phù hợp). Bên cạnh đó, theo chia sẻ từ đồng chí Lương Ba Vin - Bí thư Đảng ủy xã Yên Hòa: Trong những năm gần đây, việc phát triển sản phẩm tại địa phương đã có nhiều tiến bộ, một số sản phẩm chủ lực đã được hình thành, bước đầu tạo thương hiệu, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân như trà khôi tía ở bản Cọoc, trà túi lọc ở bản Yên Thắng đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao... Tuy nhiên, các sản phẩm nông nghiệp vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ, thiếu tính bền vững, các hình thức liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm còn thấp, khả năng cạnh tranh chưa cao, chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Lực lượng quân sự và phụ nữ xã Yên Hòa hỗ trợ hộ gia đình khó khăn thu hoạch lúa tại bản Xốp Khấu. Ảnh: CSCC Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đồng thời, xác định kinh tế hộ cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của địa phương miền núi, BCH Đảng bộ xã Yên Hòa đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề số 02-NQ/ĐU về phát triển “sản phẩm toàn dân” triển khai tại 18 bản. Kinh phí từ nguồn hỗ trợ phát triển sản xuất của Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới kết hợp với nguồn nội lực từ các hộ gia đình và cán bộ, đảng viên. Mục tiêu chung của nghị quyết là tập trung phát triển “sản phẩm toàn dân” theo hướng có quy hoạch, mang tính bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, tạo thành sản phẩm đặc trưng của địa phương, góp phần nâng cao đời sống và thu nhập cho nhân dân. Để đưa nghị quyết vào cuộc sống có hiệu quả, BCH Đảng bộ xã Yên Hòa yêu cầu phát huy cao vai trò hạt nhân của chi ủy, chi bộ, tinh thần gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên trong tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển các sản phẩm phù hợp với điều kiện sản xuất, canh tác, đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, hộ gia đình. Người dân xã Yên Na thu hoạch lúa mùa. Ảnh: CSCC Anh Vi Văn Diện bản Xốp Khấu, xã Yên Hòa kết hợp chăn nuôi và trồng trọt trên sườn đồi từ nguồn vốn hỗ trợ của Chương trình Mục tiêu Quốc gia. Ảnh tư liệu: Hoài Thu Lực lượng quân sự và phụ nữ xã Yên Hoà hỗ trợ hộ gia đình khó khăn thu hoạch lúa tại bản Xốp Khấu. Ảnh: CSCC Khung cảnh bình yên ở xã Yên Na. Ảnh Tư liệu: Tiến Đông Mô hình nuôi cá lồng ở Yên Na. Ảnh: Đ.T

Tại xã Yên Na, thực hiện chương trình hành động đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 1 vào cuộc sống, trong đó, kiên định định hướng phát triển nông nghiệp toàn diện, lấy chăn nuôi gia súc và nuôi trồng thủy sản làm mũi nhọn; triển khai quy hoạch vùng sản xuất theo thế mạnh; khai thác hiệu quả tiềm năng về hạ tầng và vị trí địa lý, mở rộng kết nối với các vùng lân cận. Lãnh đạo chính quyền xã đã trực tiếp đi khảo sát, bàn phương án khai thác hiệu quả quỹ đất tại một số khu vực như khe Quắn để đưa vào sản xuất nhằm phát huy tiềm năng sẵn có của địa phương. Lãnh đạo xã Yên Na khảo sát bàn phương án khai thác hiệu quả quỹ đất tại khe Quắn. Ảnh: CSCC Trên cơ sở đánh giá điều kiện tự nhiên, xã Yên Na dự kiến phối hợp với doanh nghiệp triển khai các mô hình như trồng ớt, đậu… hướng tới hình thành các vùng sản xuất tập trung, tạo sản phẩm OCOP đặc trưng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời, chỉ đạo ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân đăng ký tham gia sản xuất, thực hiện mô hình điểm để nhân rộng. Cùng với việc chuyển mạnh sang phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững, cấp ủy, chính quyền xã Yên Na cũng đặc biệt quan tâm công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn. Người dân xã Yên Na chuẩn bị lễ mừng 'lúa mới'. Ảnh: CSCC Ví như việc khuyến khích các hộ dân duy trì, tổ chức lễ mừng "lúa mới" sau mỗi vụ gặt để tạ ơn thần núi, thần sông đã cho bà con có một vụ mùa lúa đầy kho. Sau khi các thôn, bản và hộ gia đình làm lễ mừng “lúa mới, cơm mới” thì chính quyền xã làm lễ "cơm mới" chung cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, nhân dân no ấm. Sau khi các thôn, bản và hộ gia đình làm lễ mừng 'lúa mới, cơm mới' thì chính quyền xã làm lễ 'cơm mới' cầu cho mùa màng bội thu. Ảnh: CSCC Qua đó, góp phần gìn giữ giá trị văn hóa đặc trưng của dân tộc mình và nền văn minh lúa nước. Đồng thời, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và chương trình xây dựng nông thôn mới của xã. Bản sắc văn hóa dân tộc được người dân xã Yên Na giữ gìn, phát huy. Ảnh tư liệu: Đình Tuân

Bên cạnh xây dựng các mô hình kinh tế mang sản phẩm đặc trưng địa phương gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa, để mở rộng liên kết vùng, thúc đẩy giao thương, tạo đà cho kinh tế - xã hội phát triển, trong chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng, các xã miền núi cũng quan tâm các khâu đột phá về hạ tầng, giao thông. Lực lượng vũ trang, Đoàn thanh niên giúp người dân xã Bắc Lý cấy lúa. Ví như tại xã Bắc Lý - địa bàn có 999 hộ dân với trên 5.100 nhân khẩu, thuộc 3 dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú, sống rải rác ở 13 bản vùng cao, địa hình hiểm trở. Theo đồng chí Lữ Quang Hưng - Bí thư Đảng ủy xã, một trong những nội dung chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Bắc Lý nhiệm kỳ 2025-2030 là: Tập trung nguồn lực cứng hóa các tuyến đường từ trung tâm xã đến các thôn, bản. Bởi thực tế xã Bắc Lý có 13 bản nhưng chỉ có bản Huồi Cáng 1, Huồi Cáng 2 nằm dọc Quốc lộ 46 là có đường bê tông thuận tiện trong đi lại, giao thương. Còn các địa bàn khác, trước cơn bão số 3 năm 2025, ô tô vẫn có thể đến được thôn, bản, nhưng sau bão số 3, trên địa bàn xã có 10/13 bản ô tô không vào được vì sạt lở, chia cắt. Địa hình, đường sá đi lại khó khăn cũng là một trong những nguyên nhân khiến kinh tế - xã hội chậm phát triển, sản phẩm người dân làm ra khó tiêu thụ theo quy mô lớn, bị ép giá... Mô hình nuôi dúi của anh Lộc Văn Chung ở bản Yên Hòa, xã Môn Sơn. Ảnh: K.L Do vậy, "BCH Đảng bộ xã xác định giao thông phải đi trước mở đường, giao thông thuận lợi, kinh tế mới phát triển được, và phải bắt đầu từ việc cứng hóa các tuyến đường giao thông vào các bản để người dân thuận tiện trong đi lại và vận chuyển các sản phẩm nông nghiệp...", đồng chí Lữ Quang Hưng nhấn mạnh. Tại xã vùng biên Nậm Cắn, nhiệm kỳ 2025-2030, bên cạnh xây dựng các chương trình hành động cụ thể để khai thác tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, vị trí địa lý biên giới nhằm phát triển nông - lâm nghiệp hàng hóa chất lượng cao; đẩy mạnh dịch vụ thương mại, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, “Xã Nậm Cắn cũng triển khai nhiều giải pháp để phấn đấu cứng hóa 100% đường cấp xã, cố gắng làm tuyến đường Nậm Cắn sang Na Ngoi nhằm mở rộng giao thương, liên kết vùng...”, Bí thư Đảng ủy xã Nậm Cắn Xã Văn Lương cho hay. Cán bộ Phòng Kinh tế hạ tầng xã Môn Sơn, khảo sát tình hình kênh mương ở bản Yên Hòa. Ảnh: K.L Đối với xã biên giới Môn Sơn, đồng chí Phạm Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết: Cùng với các chương trình, hành động nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế với những mô hình cụ thể (phát triển chè công nghiệp, nuôi ong, tận dụng lòng khe, suối phát triển cá lồng, đưa vào quy hoạch phát triển du lịch cộng đồng kêu gọi thu hút đầu tư…), xã chú trọng khâu lập quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết, quy hoạch vùng, quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cấp hệ thống giao thông xã, liên bản, hệ thống thủy lợi, điện, nước sạch, trụ sở làm việc, trường học, trạm y tế… các công trình dân sinh bảo đảm phục vụ sản xuất và sinh hoạt, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển gắn với xây dựng các tiêu chí nông thôn mới. Con đường trung tâm của bản Bắc Sơn được mở rộng từ 3m lên 6m. Tuy mỗi địa phương có cách làm, phương pháp khác nhau trong xây dựng chương trình, hành động đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ vào cuộc sống, nhưng đều hướng đến mục tiêu: Giảm nghèo bền vững, đảm bảo yên dân, yên địa bàn; tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thu hẹp khoảng cách giữa miền núi và đồng bằng. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra, đó là: Phấn đấu đến năm 2030, Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia; tầm nhìn đến năm 2045, Nghệ An trở thành tỉnh có thu nhập cao, phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại. Một góc xã Bắc Lý, Kỳ Sơn. Ảnh tư liệu: H.T Một góc cánh đồng Môn Sơn và thắng cảnh Đập Phà Lài. Ảnh tư liệu: Thành Cường Đường cờ ở Môn Sơn. Ảnh: G.H Một góc nông thôn mới ở xã Môn Sơn. Ảnh: G.H