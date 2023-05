Mô hình dưa lưới nhà màng ở TX Cửa Lò cho doanh thu gần 100 triệu đồng/vụ

Tại cơ quan điều tra, Nhân khai, do bực tức chuyện vợ ngoại tình, cộng với người tình có thái độ thách thức nên đã lên mạng mua súng với mục đích giết chết tình địch.

(Baonghean.vn) - Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (“Dai-ichi Life Việt Nam”) vừa tổ chức Lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình khách hàng T.V.C, xã Lý Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An với số tiền 1 tỷ 38 triệu đồng vào ngày 19/5.

(Baonghean.vn) - Quý 1/2023, Nghệ An có hơn 1,3 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, tăng 42,54% so với cùng kỳ năm 2022 (cao đứng thứ 4 toàn quốc). Số tiền đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán là 1.026 tỷ đồng, tăng 32,21% so với kỳ năm 2022 (cao thứ 3 toàn quốc).