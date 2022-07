Mở lớp truyền dạy CLB Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh năm 2022

(Baonghean.vn) - Sáng 11/ 7, tại Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An diễn ra Lễ Khai mạc lớp tập huấn truyền dạy cho CLB Dân ca ví, giặm trên địa bàn tỉnh nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị của Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh trong hệ thống CLB và các tầng lớp nhân dân.

Tham dự lớp tập huấn có đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; đại diện các phòng, ban, sở, lãnh đạo Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh cùng hơn 100 học viên là nghệ nhân và cán bộ văn hóa của 4 huyện: Nam Đàn, Hưng Nguyên, Đô Lương, Thanh Chương cùng tham gia.

Lớp truyền dạy sẽ được diễn ra trong 3 ngày (từ 11-13/7), qua đó, các học viên sẽ được các giảng viên là những nhạc sĩ, nghệ sĩ, cán bộ có kinh nghiệm, am hiểu về Dân ca ví, giặm như NSND Phạm Tiến Dũng, NSND Trịnh Hồng Lựu, NSƯT An Ninh, NSƯT Đình Đắc, Nhạc sĩ Phan Thành, thạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy hướng dẫn, truyền dạy các làn điệu cơ bản, cũng như các kỹ năng thực hành, phương pháp đặt lời mới cho các làn điệu Dân ca hò, ví, giặm.

Phát biểu tại Lễ Khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Trần Thị Mỹ Hạnh chia sẻ: “Sau khi Dân ca ví, giặm được UNESCO vinh danh thì giá trị của nó đã được nâng tầm, mục tiêu của chúng ta là tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ nhất, không chỉ trong tỉnh, trong nước mà kể cả quốc tế. Vì vậy, lãnh đạo tỉnh rất quan tâm và có nhiều đề án bảo tồn và lan tỏa giá trị Dân ca ví, giặm. Tôi mong rằng, các đồng chí giảng viên sẽ truyền dạy bằng trách nhiệm, tâm huyết của mình, còn các học viên cố gắng tiếp thu nội dung của các bài giảng, và điều quan trọng hơn sau khi các thành viên CLB, các nghệ nhân tiếp thu bài giảng thì sẽ tạo sự trao truyền, lan tỏa để thành lập nhiều hơn nữa các CLB Dân ca ví, giặm”.

Đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cũng mong muốn các lần tập huấn tiếp theo, lớp truyền dạy sẽ tổ chức tại các địa phương, thành phần sẽ mở rộng tối đa để sau mỗi đợt trao truyền, giảng dạy thì càng có nhiều người tham gia.

Được biết, lớp tập huấn truyền dạy là một trong những nội dung quan trọng nằm trong kế hoạch Đề án "Bảo vệ và phát huy giá trị di sản Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh tỉnh nghệ An giai đoạn 2021 – 2025”, do UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt.