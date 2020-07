Mời đại diện cử tri trực tiếp dự kỳ họp HĐND tỉnh

Ngày 3/7, HĐND tỉnh Yên Bái khóa 17, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã khai mạc. Kỳ họp nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại kỳ họp.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã mời đại biểu đại diện cử tri các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và cán bộ trong Đề án 11 của Tỉnh ủy về xây dựng, tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số tham dự.



Tại Kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà cho biết, 6 tháng đầu năm, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống xã hội, Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh Yên Bái đã chủ động kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, vừa phòng chống dịch đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho nhân dân, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch đề ra, quyết tâm hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2020.

Đến nay, kịch bản phát triển kinh tế - xã hội ứng phó với đại dịch Covid-19 đã bước đầu đạt kết quả, với nhiều chỉ tiêu đạt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ. Tỉnh đã chủ động thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ cho người dân, các thành phần kinh tế gặp khó khăn do đại dịch, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo phúc lợi xã hội và quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự và an toàn xã hội...



Cùng với đó, tỉnh đã tập trung chỉ đạo tổ chức rất thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở và 05/12 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả chào mừng các sự kiện chính trị của tỉnh và tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh, 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.



Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái cho rằng, hiện tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp; bên cạnh đó, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng còn hạn chế, một số nhiệm vụ chậm tiến độ, giảm sâu so với cùng kỳ. Điều đó đòi hỏi sự nỗ lực rất cao với tinh thần tiến công mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, nhất là tinh thần, ý chí quyết tâm của người đứng đầu các cấp ủy chính quyền, cơ quan, đơn vị trong cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2020.



Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái.

Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh Yên Bái thảo luận các báo cáo theo luật định, xem xét và thông qua Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021, quyết định 8 Nghị quyết theo thẩm quyền và hành lang pháp lý phù hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện tình hình ảnh hưởng tác động của đại dịch Covid-19 hiện nay, đồng thời thực hiện chất vấn về một số vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm.



Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Yên Bái khóa 17 diễn ra trong 2 ngày 3 - 4/7./.