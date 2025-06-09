Thứ Bảy, 6/9/2025
Khỏe & Đẹp

Món ăn ngon: Cách làm bánh kếp khoai lang, phô mai và ngô giàu canxi

Quốc Duẩn 06/09/2025 20:00

Bánh kếp khoai lang, phô mai và ngô thơm ngon, giàu canxi và protein, dễ làm trong 5 phút, giúp xương chắc khỏe và trí não minh mẫn.

Tiết trời se lạnh của mùa thu là lúc cơ thể dễ thiếu hụt dưỡng chất, đặc biệt là canxi – khoáng chất quan trọng cho xương chắc khỏe và trí não minh mẫn. Nhiều người thường nghĩ bổ sung canxi qua sữa, nhưng thực ra phô mai mới là “kho canxi” số một, với hàm lượng gấp 10 lần sữa bò.

Cách làm bánh kếp khoai lang, phô mai và ngô giàu canxi cho mùa thu

Phô mai không chỉ giàu canxi mà còn chứa nhiều protein chất lượng cao. Đặc biệt, với trẻ em, phụ nữ mang thai và người cao tuổi, việc bổ sung phô mai đều đặn giúp phát triển chiều cao, nuôi dưỡng não bộ và phòng ngừa loãng xương.

Món bánh kếp dinh dưỡng từ phô mai

Một trong những cách chế biến thú vị và dễ ăn chính là bánh kếp khoai lang, phô mai và ngô. Đây là món ăn vừa lạ miệng vừa bổ dưỡng, rất thích hợp cho bữa sáng hoặc bữa phụ.

Ngô là “vua ngũ cốc nguyên hạt”, giàu chất xơ, tốt cho tiêu hóa. Khoai lang giúp nhuận tràng, chống táo bón thường gặp vào mùa hanh khô. Phô mai dồi dào canxi, protein, giúp chắc xương, khỏe não.

Cách làm bánh kếp khoai lang, phô mai và ngô giàu canxi cho mùa thu

Nguyên liệu cần chuẩn bị

  • 50g phô mai bào
  • 1 bắp ngô ngọt
  • 70g khoai lang
  • 50g bột mì đa dụng
  • 1 quả trứng gà
  • 50g sữa tươi

Cách làm bánh kếp khoai lang, phô mai và ngô

Bước 1: Tách hạt ngô, gọt khoai lang rồi thái hạt lựu. Chần sơ cả ngô và khoai trong 2 phút, vớt ra để ráo.

Bước 2: Cho ngô, khoai vào âu, thêm bột mì, sữa, trứng, trộn đều. Cuối cùng cho phô mai bào vào, tạo hỗn hợp đặc sệt.

Bước 3: Làm nóng chảo, phết dầu mỏng. Múc từng thìa hỗn hợp, dàn phẳng thành hình tròn. Rán lửa vừa đến khi hai mặt vàng nâu đều.

Cách làm bánh kếp khoai lang, phô mai và ngô giàu canxi cho mùa thu

Thành phẩm hấp dẫn

Chỉ mất 5 phút, bạn đã có ngay đĩa bánh kếp vàng ươm, thơm phức, vừa giòn vừa dẻo. Vị béo ngậy của phô mai kết hợp cùng vị ngọt của ngô và khoai lang tạo nên món ăn vừa ngon miệng vừa giàu dinh dưỡng.

Bánh kếp khoai lang, phô mai và ngô không chỉ là bữa sáng tiện lợi, mà còn là cách bổ sung canxi hiệu quả cho cả gia đình trong mùa thu.

Món ăn ngon: 3 món ăn mát gan, giảm căng thẳng, ngủ ngon giấc như tuổi đôi mươi

Món ăn ngon: 3 món ăn mát gan, giảm căng thẳng, ngủ ngon giấc như tuổi đôi mươi

Món ăn ngon: Cách làm bánh tráng bọc khoai tây phô mai

Món ăn ngon: Cách làm bánh tráng bọc khoai tây phô mai

Món ăn mới: Biến vỏ dưa hấu thành món ăn ngon, vừa tiết kiệm vừa bổ dưỡng

Món ăn mới: Biến vỏ dưa hấu thành món ăn ngon, vừa tiết kiệm vừa bổ dưỡng

      Khỏe & Đẹp
      Món ăn ngon: Cách làm bánh kếp khoai lang, phô mai và ngô giàu canxi

