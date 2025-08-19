Khỏe & Đẹp Món ăn mới: Biến vỏ dưa hấu thành món ăn ngon, vừa tiết kiệm vừa bổ dưỡng Sau khi ăn, đừng vội bỏ đi phần vỏ dưa hấu. Chỉ với vài cách chế biến đơn giản, vỏ dưa hấu tưởng chừng bỏ phí lại hóa thành những món ăn mới ngon và giàu dinh dưỡng.

Mỗi mùa hè, dưa hấu luôn là loại trái cây “giải nhiệt quốc dân”. Thế nhưng sau khi thưởng thức phần ruột ngọt mát, phần vỏ thường bị bỏ đi, gây lãng phí không nhỏ. Ít ai biết rằng khoảng 40% trọng lượng quả dưa hấu chính là phần vỏ, bên trong lại chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất. Nếu khéo léo chế biến, vỏ dưa hấu có thể trở thành những món ăn ngon, lạ miệng, vừa bổ dưỡng vừa giúp giảm lượng rác thải thực phẩm.



1. Vỏ dưa hấu chua ngọt



Ngâm chua là cách phổ biến giúp vỏ dưa hấu trở thành món khai vị thanh mát. Sau khi gọt bỏ lớp vỏ xanh, phần cùi được cắt nhỏ, ninh cùng nước, gừng, đường, muối và giấm táo. Khi để ngấm qua đêm, bạn sẽ có ngay món vỏ dưa hấu chua ngọt giòn tan, thơm lừng.



2. Mứt, kẹo vỏ dưa hấu



Ướp đường giúp biến vỏ dưa hấu thành món kẹo dẻo ngọt, trong veo. Sau khi luộc chín, vỏ dưa được nấu với siro cho đến khi vàng óng, rồi đem phơi khô. Bạn có thể rắc thêm đường trắng để tăng vị ngọt và tạo lớp phủ hấp dẫn.



Nếu đã ngán các loại mứt quen thuộc, hãy thử mứt vỏ dưa hấu. Sau khi thái nhỏ, trộn vỏ dưa với đường và gia vị rồi ướp qua đêm. Hôm sau, nấu cho đến khi vỏ trong suốt, đóng lọ bảo quản. Loại mứt này có độ mềm vừa đủ để phết bánh mì, lại mang hương vị độc đáo.



3. Vỏ dưa hấu xào



Vỏ dưa hấu có vị thanh nhẹ, hơi giống dưa chuột, rất hợp để xào cùng thịt, trứng hoặc rau củ khác. Chỉ cần thái sợi, nêm thêm tỏi, hành và gia vị yêu thích, bạn đã có ngay món xào lạ miệng mà đưa cơm.



4. Gỏi vỏ dưa hấu



Để làm gỏi, vỏ dưa cần được hấp chín cho mềm trước khi trộn cùng rau thơm, ớt, nước cốt chanh, gừng, hành lá và dầu ô liu. Món gỏi vỏ dưa hấu có vị chua cay hài hòa, càng ngon khi để ướp thấm gia vị khoảng 30 phút trước khi dùng.



5. Vỏ dưa hấu nướng phô mai



Chỉ cần cắt miếng vỏ dưa, phết dầu ô liu, rắc muối tiêu rồi đem nướng cho đến khi vàng nâu. Khi ăn, trộn cùng phô mai và giấm để tạo hương vị đậm đà. Nếu lo bị cháy, bạn có thể bọc giấy bạc trước khi nướng.



Từ món chua ngọt, kẹo, mứt đến món xào, gỏi hay nướng phô mai, vỏ dưa hấu đều có thể biến hóa thành những món ngon bất ngờ. Không chỉ giúp tiết kiệm và tận dụng tối đa quả dưa, mà còn góp phần làm phong phú bữa cơm gia đình.