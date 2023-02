Một cán bộ địa chính xã ở Nghệ An bị dân tố nhận làm sổ đỏ để lừa tiền

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Cán bộ địa chính xã Ngọc Sơn (Thanh Chương) là ông Hoàng Xuân Thành bị người dân trên địa bàn tố cáo nhận làm sổ đỏ nhưng không thực hiện, và không chịu trả lại khoản tiền “tạm ứng” đã nhận. Hiện ông này đã bị Công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Một nguồn tin riêng cho Báo Nghệ An cho biết, thời gian vừa qua, cán bộ địa chính xã Ngọc Sơn là ông Hoàng Xuân Thành bị Công an huyện Thanh Chương tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Lý do vì người dân trên địa bàn xã Ngọc Sơn có đơn tố cáo ông Thành nhận “khoán” làm sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – P.V) để chiếm đoạt tiền.

Xác minh thông tin qua Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn, ông Nguyễn Đăng Hường thì có sự việc cán bộ địa chính Hoàng Xuân Thành bị Công an huyện Thanh Chương tạm giữ. Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn trao đổi, ông Hoàng Xuân Thành được UBND huyện luân chuyển từ xã Thanh Long về làm cán bộ địa chính xã Ngọc Sơn năm 2018. Đến khoảng giữa năm 2022 thì có phản ánh trong nhân dân về việc ông Thành nhận tiền để làm sổ đỏ theo kiểu “khoán trắng”. Thế nhưng, ông này không làm được sổ đỏ mà không chịu trả lại tiền cho dân.

Trước thông tin như vậy, Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND xã đã gọi hỏi nhưng ông Thành chối. Vì không nhận được đơn thư tố cáo, trong khi thông tin từ người dân không chính thống, thế nên, thời điểm này xã chỉ nhắc nhở, cảnh báo để ông Thành không vi phạm pháp luật.

Đến khoảng đầu tháng 12/2022, một số hộ dân trên địa bàn có đơn tố cáo ông Thành gửi đến chính quyền xã. Xã đã xử lý đơn, sau đó ra thời hạn yêu cầu ông Thành phải hoàn trả tiền cho người dân. Đến tuần cuối của tháng 12/2022 thì ông Thành bị Công an huyện tạm giữ. Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn, ông Nguyễn Đăng Hường cho biết: “Vào buổi sáng ông Thành bị triệu tập lên trụ sở Công an huyện làm việc, tôi có việc lên huyện nên không chứng kiến mà chỉ nghe anh em trao đổi lại. Khoảng đến 16h30 chiều cùng ngày thì thấy Công an huyện và đại diện Viện Kiểm sát về khám phòng làm việc của anh Thành…”.

Cũng theo ông Nguyễn Đăng Hường, xã Ngọc Sơn có 2 cán bộ công chức địa chính – nông nghiệp – xây dựng - môi trường. Ông Thành làm nhiệm vụ của công chức địa chính. Sau khi ông Thành bị tạm giữ, xã đã bố trí cán bộ còn lại thay thế.

Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn, ông Nguyễn Đăng Hường trao đổi: “Địa giới Ngọc Sơn rộng, xã đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm nay. Ở lĩnh vực đất đai có nhiều nội dung công việc nên khi xảy ra sự việc xã đã gặp không ít khó khăn. Vì vậy, UBND xã đã có văn bản đề nghị UBND huyện xem xét, bố trí cán bộ bổ sung…”.