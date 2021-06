MTTQ tỉnh Nghệ An tiếp nhận tiền ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tiếp tục trao tiền ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 đợt 2.

Theo đó, Công ty Vật tư Nông nghiệp Nghệ An đã trao số tiền 200 triệu đồng; Sở Giao thông Vận tải Nghệ An ủng hộ 200 triệu; Ngân hàng Sacombank 100 triệu đồng; Ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An trao đợt 2 là 300 triệu đồng; Tòa Giám mục Giáo phận Vinh 100 triệu đồng; Bảo hiểm Xã hội Nghệ An 30 triệu đồng; Công ty CP Vận tải số 5 ủng hộ 20 triệu đồng; Công ty TNHH thương mại Phú Linh trao 50.000 khẩu trang; Công ty TNHH 1 TV Nhà in báo Nghệ An 10 triệu đồng; Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An 12,5 triệu đồng; Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ 10 triệu đồng; Báo Nghệ An 11,6 triệu đồng.

Thay mặt Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lê Văn Ngọc gửi lời cảm ơn tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã hưởng ứng tích cực lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An "Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch Covid- 19". Sự chung tay góp sức của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đã tiếp thêm nguồn lực để cùng tỉnh và cả nước phòng, chống dịch. Theo đăng ký đến ngày 7/6 đã có 8 tỷ đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An.