Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Sáng 23/4, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Phạm Bằng

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG ĐẠT 2 CON SỐ

Báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 và quý I năm 2024, Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên Lê Phạm Hùng cho biết, tổng giá trị sản xuất năm 2023 trên địa bàn huyện đạt 9.224 tỷ đồng, quý I năm 2024 đạt 2.465 tỷ đồng, bằng 22,4% kế hoạch.

Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên Lê Phạm Hùng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Ảnh: Phạm Bằng

Tốc độ tăng trưởng năm 2023 của huyện đạt 16,5%, quý I năm 2024 đạt 14,9%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng: Nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 14,1%; công nghiệp - xây dựng chiếm 54,7%; dịch vụ chiếm 31,1%. GRDP bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/năm, tăng 2 triệu đồng so với năm 2022; tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 còn 1,33%.

Hiện trên địa bàn huyện có 17/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới và có 4/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Hưng Nguyên phấn đấu trình tỉnh thẩm tra huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào quý II năm 2024.

Trưởng ban Quản lý KKT Đông Nam Lê Tiến Trị phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2023 đạt 1.372 tỷ đồng, quý I năm 2024 đạt 183,327 tỷ đồng. Kết quả thu hút đầu tư trên địa bàn huyện đạt được những kết quả khả quan, hàng loạt công ty mới đầu tư vào Khu Công nghiệp VSIP. Công tác quản lý quy hoạch và phát triển đô thị tiếp tục được duy trì nề nếp.

Hoạt động du lịch gắn với phát huy giá trị di tích diễn ra sôi động. Trong năm 2023, lượt khách về Hưng Nguyên đạt hơn 200 nghìn, doanh thu đạt gần 13 tỷ đồng, quý I năm 2024 đón hơn 50 nghìn lượt khách, doanh thu ước gần 7 tỷ đồng.

Chất lượng giáo dục tiếp tục khẳng định trong tốp đầu của tỉnh và ngày càng nâng lên.

Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Trần Thị Mỹ Hạnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các sở, ngành đã định hướng, gợi mở cho huyện Hưng Nguyên nhiều nội dung quan trọng.

Trong đó, các nội dung đáng chú ý như: Đề nghị huyện đẩy nhanh lộ trình sáp nhập điểm trường, lớp; Quan tâm nâng tỷ lệ trường chuẩn quốc gia, xây dựng Trường THCS Lê Hồng Phong thành trường trọng điểm chất lượng cao; quan tâm công tác giải phóng mặt bằng Khu Công nghiệp VSIP, rà soát kết nối giao thông, hỗ trợ kết nối lao động cho các nhà đầu tư.

Giám đốc Sở NN&PTNT Phùng Thành Vinh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, các sở, ngành cũng đề nghị huyện Hưng Nguyên xây dựng đề án phát triển kinh tế di sản gắn với phát triển du lịch; nhân rộng mô hình Dân ca ví, giặm tại xã Hưng Tân; quan tâm các chỉ tiêu về y tế; tăng cường nguồn lực thực hiện đề án cây ăn quả, quản lý, bảo vệ rừng; đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông; xử lý các dự án chậm tiến độ...

PHÁT HUY TỐT GIÁ TRỊ CÁC DI TÍCH

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, so với 20 huyện, thành, thị, Hưng Nguyên có diện tích nhỏ, nhưng vị thế không nhỏ. Hưng Nguyên là huyện có truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng với danh xưng 555 năm.

Phát huy truyền thống, trong thời gian qua, huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng của huyện đạt cao, là một trong số ít các địa phương có tốc độ tăng trưởng 2 con số, vượt mục tiêu bình quân nhiệm kỳ 2020-2025. Quy mô kinh tế của huyện đứng thứ 12/21 huyện, thành, thị.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Mặt khác, thu ngân sách của huyện tích cực; có đóng góp quan trọng trong công tác thu hút đầu tư của tỉnh; chương trình xây dựng nông thôn mới có nhiều điểm sáng.

Hưng Nguyên đã phát huy tốt giá trị các di tích, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, lễ hội, kết hợp thu hút được nhiều du khách. Giáo dục của Hưng Nguyên đứng tốp đầu của tỉnh; công tác an sinh xã hội được quan tâm, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng cho rằng, trong giai đoạn vừa qua, huyện Hưng Nguyên đã nỗ lực, tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các dự án trọng điểm, quan trọng của Trung ương và tỉnh, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra.

Công tác quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, ổn định, có nhiều mô hình điển hình, tiêu biểu về an ninh, trật tự, được Bộ Công an nhân rộng trên toàn quốc.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Người đứng đầu UBND tỉnh ghi nhận sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, đây là yếu tố quan trọng góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Đức Trung chia sẻ với những khó khăn mà huyện Hưng Nguyên đang gặp phải. Mặc dù là huyện phụ cận thành phố Vinh, nhưng Hưng Nguyên gặp khó khăn trong thu hút các doanh nghiệp, các dịch vụ chưa sôi động, việc đầu tư xây dựng hệ thống giao thông đã chia cắt địa hình.

Các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy Hưng Nguyên tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Trong thời gian qua, cơ cấu thu ngân sách của huyện chưa bền vững, tỷ lệ nguồn thu từ sử dụng đất còn cao; kết quả giải ngân đầu tư công quý I năm 2024 còn thấp; công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn còn nhiều bất cập; công tác cải cách hành chính vẫn còn nhiều hạn chế. An ninh, trật tự vẫn còn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp, công tác giải quyết kiến nghị, tố cáo người dân còn hạn chế.

PHÁT HUY LỢI THẾ VÙNG PHỤ CẬN TP. VINH

Nhấn mạnh những nhiệm vụ, giải pháp cho huyện Hưng Nguyên trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Hưng Nguyên tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng; phát huy tinh thần đoàn kết, kiên trì, năng động, sáng tạo, đổi mới để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; phấn đấu trong năm 2024 hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, đã bước sang năm thứ tư của nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX để triển khai hiệu quả và phấn đấu hoàn thành mức cao nhất; trước mắt, tập trung thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2024.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Huyện Hưng Nguyên cần tập trung hoàn thành phê duyệt, công bố và tổ chức thực hiện hiệu quả Quy hoạch vùng huyện, gắn với Quy hoạch tỉnh, Đề án mở rộng Khu Kinh tế Đông Nam, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Người đứng đầu UBND tỉnh cũng đề nghị huyện Hưng Nguyên tiếp tục thu hút, sắp xếp ưu tiên, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế; trong đó, ưu tiên các hạ tầng kết nối giao thông, hạ tầng xã hội; đặc biệt là sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đã được phân bổ như đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia; xử lý các dự án sử dụng vốn đầu tư công đang triển khai chậm.

Mặt khác, huyện Hưng Nguyên cũng cần khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị; phát huy lợi thế Khu Công nghiệp VSIP gắn với phát triển các cụm công nghiệp để kêu gọi thu hút đầu tư, trong đó, quan tâm phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Nguyên tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Cho rằng Hưng Nguyên có lợi thế lớn với nhiều giá trị di tích văn hóa, lịch sử, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện cần phát huy tốt các di tích, phát triển các dịch vụ, nhất là dịch vụ gắn với du lịch sinh thái, du lịch lịch sử, du lịch tâm linh.

Bên cạnh đó, huyện Hưng Nguyên tiếp tục duy trì sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi dần sang kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; khai thác lợi thế vùng bãi bồi ven sông Lam; tăng cường công tác phòng, chống cháy rừng.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, khoáng sản, giải phóng mặt bằng, đặc biệt là xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng lãnh đạo các sở, ngành đến thăm không gian làng quê của xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Phạm Bằng

Người đứng đầu UBND tỉnh cũng đề nghị huyện tiếp tục phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, di tích để nâng cao chất lượng, hiệu quả, góp phần chấn hưng văn hóa; xây dựng môi trường sống lành mạnh, yên bình cho người dân; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh cho người dân, chăm lo công tác an sinh xã hội. Đặc biệt, tăng cường tuyên truyền, vận động con em đang làm việc ngoại tỉnh quay về tham gia làm việc tại các nhà máy trên địa bàn.

Huyện Hưng Nguyên cần đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách hành chính, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn theo tư tưởng thông thoáng, thái độ nhiệt tình nhất; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chuyển đổi số; thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đề nghị huyện phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo của người dân, không tạo ra điểm nóng.

Bí thư Huyện uỷ Hưng Nguyên Nguyễn Trường Giang phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Tại cuộc làm việc, trên cơ sở ý kiến tham mưu của các ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã trả lời, giải quyết các kiến nghị của huyện Hưng Nguyên theo tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho huyện phát triển nhanh, bền vững.