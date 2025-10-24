Giáo dục Mùa thi học sinh giỏi đặc biệt của Trường THPT Nguyễn Duy Trinh Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 năm nay, Trường THPT Nguyễn Duy Trinh (Nghệ An) ghi dấu ấn khi lần đầu tiên có học sinh đạt giải Nhất, thủ khoa môn Tin học. Cùng với đó, hai học sinh khác của trường cũng đem về giải Nhất môn Ngữ văn và môn Lịch sử… Điều đặc biệt, cả ba học sinh đều là nữ và có thành tích học tập xuất sắc.

Thủ khoa đầu tiên của nhà trường

Nguyễn Linh Trang lớp 12A1 – Trường THPT Nguyễn Duy Trinh có lẽ là thí sinh đem đến bất ngờ lớn nhất trong mùa thi học sinh giỏi tỉnh năm học 2025 – 2026, khi lần đầu tiên một học sinh không phải đến từ trường chuyên giành giải Nhất, thủ khoa môn Tin học.

Đây cũng là môn học vốn không phải là lợi thế dành cho học sinh nữ và tỷ lệ nữ tham gia không nhiều. Vì thế, kết quả mà Trang nhận được đã đem đến niềm vui nhân đôi cho gia đình và cho nhà trường. Riêng với cô giáo Nguyễn Thị Ánh – giáo viên bồi dưỡng môn Tin học, mùa thi này có ý nghĩa đặc biệt riêng bởi đây là năm đầu tiên chị được giao nhiệm vụ bồi dưỡng đội tuyển. Ngoài Linh Trang, thành viên còn lại Nguyễn Quốc Khánh cũng xuất sắc đem về giải Nhì và giúp đội tuyển Tin học có một mùa thi thành công.

Học sinh Nguyễn Linh Trang - thủ khoa môn Tin học, Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12, năm học 2025 - 2026. Ảnh: Mỹ Hà

Trong đội tuyển Tin học, Nguyễn Linh Trang là một học sinh ít nói và khá nhút nhát. Nhưng chính tại Trường THPT Nguyễn Duy Trinh, ngôi trường cách nhà gần 20km, Trang đã được thầy cô tin tưởng và em càng có cơ hội để phát huy được năng lực.

Nói về Trang, cô giáo Nguyễn Thị Ánh nhớ lại thời điểm đầu lớp 10. Khi đó, Trang là một trong rất ít học sinh đã chủ động gặp cô để xin tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi: Trước khi vào đội tuyển, nhiều bạn đã làm quen với lập trình. Nhưng Trang chỉ có kiến thức của một học sinh THCS, chưa từng đi học thêm ở ngoài. Bản thân tôi, ban đầu cũng khá nghi ngại nhưng chỉ sau một thời gian ngắn Trang đã có sự tiến bộ vượt bậc. Ở Trang có lợi thế, đó là em học Toán rất tốt, thông minh, có tư duy sắc bén và chăm chỉ. Ngoài học ở cô trên lớp, Trang còn có ý thức tự học, tự mày mò, chịu khó tìm hiểu trên mạng, vào diễn đàn để tìm hiểu về các kiến thức mới về lập trình – cô Ánh kể thêm.

Cô giáo Nguyễn Thị Ánh cùng hai thành viên đội tuyển Tin học. Ảnh: Mỹ Hà

Đến với môn Tin muộn hơn các bạn nhưng nhờ có tố chất, Trang đã tiến bộ nhanh chóng. Vì thế, ngay trong lớp 10, Trang đã đoạt giải Nhì học sinh giỏi trường. Lên lớp 11 em vươn lên giành giải Nhất và sau đó luôn dẫn đầu đội tuyển. Đến với Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, Trang nói rằng, ban đầu khá lo lắng vì Tin học vốn là thế mạnh của học sinh trường chuyên và có rất nhiều học sinh xuất sắc.

Bản thân Trang, trong thời gian thi, em còn gặp sự cố virut, phải làm lại bài nên không có nhiều thời gian để kiểm tra kết quả. Vì thế, biết tin mình đạt giải Nhất, thủ khoa với 16,5 điểm, Trang không khỏi bất ngờ: "Khi đến với cuộc thi em chỉ nghĩ đơn giản phải cố gắng hết sức mình và chưa từng nghĩ sẽ đạt giải cao. Vì thế, đây là kết quả nằm ngoài mong đợi của em. Đây cũng là động lực để em tự tin hơn vào bản thân và tiếp tục theo đuổi ước mơ được công tác trong ngành an ninh mạng".

Những nữ sinh tiêu biểu

Cũng đã nhiều năm nay, Trường THPT Nguyễn Duy Trinh mới có một học sinh đạt giải Nhất môn Ngữ văn. Chủ nhân của giải thưởng, em Đinh Trần Thảo Đan- lớp 12A cho biết: "Em đã run lên khi biết tin mình đạt giải Nhất. Ngoài cố gắng của bản thân, em cảm ơn các thầy cô giáo đã tận tình giúp đỡ, bồi dưỡng trong 3 năm THPT để em có kiến thức và vững tin để vượt qua chính mình".

Đinh Trần Thảo Đan là 1 trong 8 học sinh đạt giải Nhất môn Ngữ văn trong mùa thi năm nay. Ảnh: Mỹ Hà

Đinh Trần Thảo Đan lớn lên trong gia đình có mẹ là giáo viên dạy Ngữ văn và bố là giáo viên dạy Toán. Vốn học đều các môn, nhưng Đan chọn đầu tư cho môn Ngữ văn vì sau này muốn được làm cô giáo dạy Văn, nối nghiệp mẹ. Bản thân Đan từ năm lớp 9 đã đoạt giải Nhì học sinh cấp tỉnh môn Ngữ văn và nuôi ước mơ đậu vào trường chuyên của tỉnh. Khi thiếu 0,5 điểm và không thực hiện được mong ước, Đan đặt quyết tâm vào 3 năm THPT, lấy mục tiêu là Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12.

Đồng hành với Thảo Đan, cô giáo Nguyễn Thanh Bình cho biết: Đan có nền tảng Ngữ văn tốt trong những năm THCS nên từ năm lớp 11, khi dạy và bồi dưỡng em, tôi luôn khích lệ để Đan phát huy hết khả năng của mình. Tuy nhiên, với chương trình mới, đề thi nằm ngoài sách giáo khoa, đòi hỏi thí sinh có kiến thức rộng cả về hiểu biết thực tiễn và lý luận nên tôi cũng yêu cầu rất cao ở học sinh. Riêng với Đan, tôi luôn khắt khe hơn và ít khi cho điểm đúng với năng lực để em không chủ quan, không để mất điểm ở những lỗi nhỏ. Cá nhân tôi đánh giá cao Đan ở năng lực tự học, chịu khó, chăm chỉ, đam mê đọc sách. Ngoài ra em có thế mạnh ở phần lý luận, lối viết giàu cảm xúc, sáng tạo, mang cá tính riêng, thể hiện được chính kiến, phù hợp với đề thi “mở”.

Thảo Đan cùng cô giáo bồi dưỡng môn Ngữ văn. Ảnh: Mỹ Hà

“ Mỗi lời đánh giá, dù khen hay chê cũng sẽ giúp mình tiến bộ. Nhờ sự khắt khe của cô giáo, em đã rèn luyện cho mình được việc tự học, tự tìm tòi. Nếu không có áp lực thì em sẽ không hình thành được cho bản thân một thói quen học tập tốt. Học sinh Đinh Trần Thảo Đan

Ngoài Ngữ văn, Lịch sử cũng là môn đem về thành tích cao cho trường THPT Nguyễn Duy Trinh khi 100% thí sinh dự thi đều đoạt giải, trong đó có 1 giải Nhất, 4 giải Nhì và 1 giải Khuyến khích.

Học sinh Nguyễn Minh Phương, lớp 12D – giải Nhất môn Lịch sử cho biết: "Em học khối D nhưng vẫn rất thích Lịch sử vì đây là môn học gắn với nhiều sự kiện và nhân vật cụ thể. Trong quá trình học, em thường đọc qua để hiểu và sau đó sẽ học thuộc, mở rộng vấn đề và liên hệ với thực tiễn. Em cũng thường xem những phim tài liệu về lịch sử để hiểu được bản chất của vấn đề".

Em Nguyễn Minh Phương đạt giải Nhất môn Lịch sử. Ảnh: Mỹ Hà

Để có một mùa thi thành công, cô giáo Hoàng Thị Hạnh - chủ nhiệm đội tuyển Lịch sử cho biết: Ngoài những kiến thức cơ bản và nâng cao, tôi luôn muốn truyền tình yêu lịch sử đến với học trò. Cá nhân tôi rất hạnh phúc bởi trong quá trình bồi dưỡng, tôi nhận ra các em có niềm say mê thực sự với lịch sử, nhất là lịch sử Việt Nam. Vì thế, việc học đến với các em dễ dàng hơn và xuyên suốt quá trình ôn thi, tình yêu đó giúp các em có thêm động lực để cố gắng và học tốt, thi tốt.

Đội tuyển học sinh giỏi môn Lịch sử đã có mùa thi thành công với 100% thành viên đều đoạt giải. Ảnh: Mỹ Hà