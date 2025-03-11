Thị trường Mua vàng trên 20 triệu đồng buộc chuyển khoản: Khách hàng gặp khó, doanh số giảm mạnh Sau hơn 2 tuần quy định mua vàng trên 20 triệu đồng bắt buộc chuyển khoản, nhiều khách hàng gặp khó thanh toán, còn doanh nghiệp vàng sụt doanh số tới 40%.

Sau khi quy định mới về mua bán vàng trị giá trên 20 triệu đồng phải chuyển khoản được áp dụng hơn 2 tuần, nhiều khách hàng phản ánh gặp trở ngại lớn khi thanh toán.

Một số người mua vàng trang sức cho biết không thể sử dụng thẻ tín dụng, ví điện tử như Apple Pay, Zalopay hoặc thậm chí là voucher, nếu tổng hóa đơn vượt 20 triệu đồng.

Chị Bích Hạnh (ngụ TP.HCM) chia sẻ, chị được tặng phiếu mua hàng trị giá 5 triệu đồng để mua vàng trang sức, nhưng nhân viên cho biết không thể cộng voucher này vào hóa đơn 22 triệu đồng vì quy định mới buộc phải thanh toán hoàn toàn qua chuyển khoản.

Điều này khiến nhiều khách mua vàng băn khoăn và cảm thấy bất tiện, nhất là khi họ đã quen với các hình thức thanh toán linh hoạt trước đây.

Theo quy định tại khoản 10 Điều 4, Nghị định 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, việc thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên trong một ngày của một khách hàng phải được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản thanh toán của doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Kể từ ngày 10/10, nhiều công ty và cửa hàng kinh doanh vàng đã áp dụng quy định này, yêu cầu khách chỉ được chuyển khoản khi mua hoặc bán vàng từ 20 triệu đồng trở lên. Mục tiêu là tăng cường quản lý dòng tiền, hạn chế giao dịch tiền mặt và thúc đẩy thanh toán không tiền mặt trong ngành vàng bạc.

Sau hơn 2 tuần áp dụng, nhiều doanh nghiệp vàng cho biết doanh số sụt giảm mạnh. Một số cửa hàng trong chuỗi giảm tới 30 - 40% doanh thu do khách không thể thanh toán bằng thẻ hoặc ví điện tử cho các giao dịch lớn.

Khách nước ngoài không có tài khoản ngân hàng tại Việt Nam cũng không thể thực hiện mua bán vàng, dẫn đến nhiều giao dịch bị hủy.

Một lãnh đạo doanh nghiệp vàng ở TP.HCM cho biết, chưa có hướng dẫn cụ thể liệu việc quẹt thẻ tín dụng có được xem là “thanh toán qua tài khoản” hay không. Do đó, nhân viên phải yêu cầu khách chuyển khoản trực tiếp thay vì dùng thẻ, gây ra nhiều phiền toái.

Những khách hàng lớn tuổi hoặc không quen sử dụng ngân hàng điện tử cũng gặp nhiều rắc rối khi muốn mua vàng dự trữ.

Các công ty vàng kiến nghị cơ quan quản lý cần sớm làm rõ khái niệm “tài khoản thanh toán”, xem liệu có bao gồm thẻ tín dụng, ví điện tử, mã QR hoặc voucher điện tử hay không.

Doanh nghiệp mong được phép áp dụng đa dạng các hình thức thanh toán không tiền mặt để vừa thuận tiện cho người mua, vừa đảm bảo minh bạch trong quản lý.

Nhiều doanh nghiệp cũng đề xuất cơ chế hỗ trợ người cao tuổi hoặc người chưa có tài khoản ngân hàng, cho phép người thân hoặc chủ tài khoản thực hiện chuyển hộ khi mua vàng. Việc này không chỉ giúp khách hàng linh hoạt hơn mà còn góp phần thúc đẩy xu hướng thanh toán không tiền mặt một cách thực tế và bền vững.