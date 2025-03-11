Thị trường Người mua vàng lướt sóng đang bán vàng ồ ạt vì lỗ nặng Giá vàng miếng, vàng nhẫn sáng nay giảm thêm 300 nghìn đồng, người mua vàng lướt sóng từ tuần trước đã lỗ tới 3,8 triệu, dẫn đến tình trạng bán cắt lỗ trên các MXH.

Cập nhật lúc 8h30 sáng 3/11, giá vàng miếng SJC tại nhiều thương hiệu trong nước tăng giảm xen kẽ. Mức giảm phổ biến là 300 nghìn đồng/lượng, mức tăng phổ biến 200 nghìn đồng/lượng so với phiên cuối tuần.

Tại hệ thống SJC, PNJ, giá vàng đang được niêm yết ở mức 146,6 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại cửa hàng DOJI, giá vàng đang được niêm yết ở mức 146,1 - 148,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng SJC tại các thương hiệu khác như Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý và Mi Hồng cũng giảm mạnh, giao dịch lần lượt quanh 147,1 - 148,6 triệu; 146,1 - 148,6 triệu và 147,3 - 148,6 triệu đồng/lượng.

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn 9999 cũng đồng loạt giảm thêm 300 nghìn đồng/lượng. Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 143,3 - 145,8 triệu đồng/lượng, PNJ và DOJI cùng giao dịch tại 145 - 148 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giảm nhẹ hơn, chỉ 100 nghìn đồng/lượng, xuống mức 146,1 - 149,1 triệu đồng/lượng. Sự sụt giảm liên tiếp khiến giá vàng trong nước chịu áp lực lớn sau chuỗi tăng nóng đầu tháng.

Tuần qua, giá vàng trong nước ghi nhận đà tăng mạnh đầu tuần, sau đó liên tục điều chỉnh giảm. Đến cuối tuần, giá vàng miếng tại các thương hiệu lớn như SJC và PNJ đã giảm hơn 800 nghìn đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Tại Bảo Tín Minh Châu và DOJI, giá vàng SJC chiều mua vào giảm từ 1,1 - 1,3 triệu đồng/lượng. Hiện các công ty vàng lớn vẫn niêm yết giá mua - bán quanh 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng, trong khi Phú Quý giao dịch ở mức 145,9 - 149,4 triệu đồng/lượng.

Trong tuần qua, giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu giảm mạnh nhất khi điều chỉnh tới 3,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán. SJC cũng hạ giá vàng nhẫn thêm 2,5 triệu đồng/lượng, trong khi các thương hiệu như PNJ và DOJI giảm từ 0,8 - 1,2 triệu đồng/lượng.

Hiện vàng nhẫn SJC giao dịch quanh mức 143,6 – 146,1 triệu đồng/lượng; DOJI và PNJ giữ giá ở 145,3 – 148,3 triệu đồng/lượng; Phú Quý mua bán ở 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng; còn Bảo Tín Minh Châu duy trì quanh 146,2 - 149,2 triệu đồng/lượng.

Đà giảm của giá vàng kéo dài suốt tuần qua khiến nhiều nhà đầu tư chịu thiệt hại lớn. Mức chênh lệch mua - bán nới rộng, khiến người nắm giữ vàng nhẫn lỗ từ 3,8 - 6,8 triệu đồng/lượng, còn vàng miếng lỗ từ 2,3 - 2,8 triệu đồng/lượng.

Với diễn biến khó lường hiện tại, giá vàng trong nước vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu xu hướng giảm tiếp tục trong những ngày tới.

Trên các diễn đàn mạng xã hội và nhóm trao đổi vàng, giá vàng trở thành chủ đề nóng khi liên tục lao dốc sau chuỗi ngày tăng mạnh. Nhiều người chia sẻ tâm trạng lo lắng vì đã mua giá vàng ở vùng cao.

Một tài khoản trong nhóm “Cộng đồng mua bán vàng 9999” cho biết đã mua 1 cây vàng với giá 145,6 triệu đồng/lượng và thêm 1 cây ở mức 154,6 triệu đồng/lượng, nay giá giảm khiến họ phân vân không biết nên bán hay tiếp tục giữ.

Dưới phần bình luận, hàng chục người đồng cảm vì cùng cảnh “ôm vàng giá cao”. Họ đang đối mặt với lựa chọn khó khăn: bán thì lỗ nặng, giữ thì lo giá vàng tiếp tục rớt.

Không ít người cần tiền gấp nên rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Một người viết trong tâm trạng lo lắng: “Một tháng nữa cần tiền để lo việc, mà giá vàng cứ giảm thế này, không biết có nên cắt lỗ không.”

Nhiều người trong cộng đồng cho rằng giá vàng chỉ đang điều chỉnh tạm thời, và nên giữ lại chờ qua Tết để giá phục hồi. Một tài khoản chia sẻ: “Giờ bán là lỗ, vàng vẫn là của để dành, nên chờ thêm.” Ngược lại, một nhóm khác lại khuyên nên bán sớm để bảo toàn vốn. Một người viết: “Cần tiền thì bán, giá vàng lên xuống bất thường lắm, đừng cố giữ.”

Một số ý kiến cho rằng phần lớn người mua giá vàng gần đây không phải để tích trữ dài hạn mà để “lướt sóng” kiếm lời nhanh. Khi giá giảm mạnh, tâm lý hoang mang là điều dễ hiểu. Một thành viên bình luận: “Giờ vàng không còn là nơi trú ẩn an toàn nữa, ai mua ở đỉnh là chấp nhận rủi ro rồi.”

Theo giới phân tích tài chính, việc đầu tư ngắn hạn vào giá vàng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Giá vàng thế giới biến động liên tục, nhưng giá trong nước không giảm tương ứng, khiến người mua dễ “kẹt hàng”.

Hơn nữa, biên độ chênh lệch giữa giá mua và giá bán của các doanh nghiệp kinh doanh vàng có thể lên tới vài triệu đồng mỗi lượng, khiến việc “lướt sóng” giá vàng ngắn hạn gần như không có lãi. Nhà đầu tư được khuyến cáo nên cân nhắc kỹ trước khi giao dịch trong giai đoạn biến động mạnh này.