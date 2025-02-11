Thị trường Chuyên gia dự báo giá vàng ổn định quanh vùng 4000 USD Tuần qua, giá vàng thế giới giảm nhẹ, song vẫn duy trì ổn định quanh vùng 4.000 USD/ounce. Giới đầu tư ngồi chờ tín hiệu rõ ràng hơn từ Mỹ và Trung Quốc

Tuần qua, giá vàng thế giới tiếp tục chịu áp lực giảm nhẹ, song vẫn duy trì ổn định quanh vùng 4.000 USD/ounce. Dù tiến trình cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và đàm phán thương mại Mỹ - Trung mang tính hỗ trợ, giá vàng thế giới vẫn chưa thể bứt phá.

Mở đầu tuần, giá vàng giao ngay ở mức 4.104,84 USD/ounce và nhanh chóng tăng lên mức cao nhất trong tuần là 4.110 USD/ounce trước khi đảo chiều giảm mạnh. Đến đầu phiên giao dịch tại Bắc Mỹ, giá vàng thế giới lùi xuống 4.020 USD/ounce, rồi xuyên thủng ngưỡng 4.000 USD/ounce, chạm đáy 3.978 USD/ounce vào trưa thứ 2.

Đà giảm này kéo dài cho đến phiên tối cùng ngày, khi vàng thất bại trong nỗ lực phục hồi trên 4.018 USD/ounce. Đến rạng sáng hôm sau, kim loại quý giảm sâu lần thứ hai, chạm mức 3.886 USD/ounce, mức thấp nhất trong tuần.

Tuy nhiên, giá vàng thế giới sau đó phục hồi khá mạnh, lên 3.969 USD/ounce vào chiều thứ 3 và đạt 4.026 USD/ounce vào sáng thứ 4. Nhưng cú tăng này nhanh chóng chững lại khi xuất hiện mô hình “double top” quanh 4.030 USD/ounce, dẫn đến một đợt bán tháo mới.

Sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell khẳng định việc cắt giảm lãi suất tháng 12 “chưa được đảm bảo”, giá vàng thế giới giảm xuống 3.929 USD/ounce vào chiều thứ 4.

Sau khi rơi xuống mức thấp 3.920 USD/ounce trong phiên đêm, giá vàng thế giới dần phục hồi và ổn định hơn. Đến sáng thứ 5, vàng giao ngay đã quay lại mức 3.975 USD/ounce, rồi vượt ngưỡng 4.000 USD/ounce, đạt 4.037 USD/ounce vào buổi tối.

Từ đó, giá vàng thế giới giao dịch trong biên độ 60 USD/ounce quanh mốc 4.000 USD, dao động nhẹ giữa 3.970 - 4.030 USD/ounce khi thị trường hướng tới cuối tuần.

Theo giới chuyên gia, việc giá vàng thế giới duy trì cân bằng trong vùng này cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn tích lũy sau chuỗi tăng mạnh kỷ lục hồi đầu tháng.

Khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy giới phân tích đang giữ quan điểm trung lập. Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng của SIA Wealth Management, cho rằng giá vàng cần thêm thời gian để ổn định.

Ngược lại, Chủ tịch Công ty Asset Strategies International Rich Checkan dự báo xu hướng giảm vẫn chưa kết thúc và giá vàng thế giới có thể tiếp tục kiểm định vùng dưới 4.000 USD/ounce trước khi tăng trở lại. Ông cho rằng tâm lý chốt lời, đồng USD mạnh lên, cũng như phát biểu “diều hâu” từ Fed đang là nguyên nhân khiến giá vàng thế giới chịu áp lực trong ngắn hạn.

Theo Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích cấp cao của FxPro, quá trình điều chỉnh của giá vàng thế giới vẫn chưa kết thúc. Sự phục hồi mạnh mẽ của đồng USD và đà tăng của lợi suất trái phiếu Mỹ đã kéo giá vàng thế giới xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce.

Ông cho rằng vàng đang dần mất đi các yếu tố hỗ trợ chính. Trước đó, giá vàng đạt đỉnh kỷ lục nhờ kỳ vọng vào chính sách nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), cùng lo ngại về thuế quan 100% mà Tổng thống Donald Trump đe dọa áp lên Trung Quốc, những căng thẳng địa chính trị và làn sóng mua vàng mạnh từ các ngân hàng trung ương.

Tuy nhiên, các yếu tố hỗ trợ đó đang dần biến mất. Nhà Trắng không còn gây áp lực lên Fed như trước, trong khi Mỹ và Trung Quốc đã tìm được tiếng nói chung trong đàm phán thương mại. Căng thẳng ở Trung Đông hạ nhiệt và nền kinh tế toàn cầu đang cho thấy khả năng chống chịu tốt trước các mức thuế.

Ngoài ra, Fed trở nên thận trọng hơn với việc giảm lãi suất, còn hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương đang có xu hướng giảm. Những diễn biến này khiến giá vàng thế giới thiếu động lực để tiếp tục duy trì đà tăng mạnh.

Kuptsikevich so sánh giai đoạn hiện nay với hai thời kỳ lịch sử là 1979 và 2011, khi giá vàng thế giới tăng mạnh rồi lao dốc trước khi bước vào chu kỳ tích lũy kéo dài.

Theo ông, lịch sử cho thấy sau mỗi lần bứt phá và điều chỉnh, vàng thường ổn định trong một vùng giá giao dịch nhất định. Trong vài tuần tới, ông cảnh báo rằng giá vàng thế giới vẫn còn đối mặt với rủi ro giảm thêm trước khi tìm được điểm cân bằng mới.

Trong khi đó, Michael Moor, nhà sáng lập Moor Analytics, nhận định xu hướng của giá vàng thế giới vẫn “hơi nghiêng về giảm” dù xuất hiện tín hiệu tăng ngắn hạn. Ông cho biết, theo phân tích kỹ thuật ở khung thời gian dài, việc vàng vượt các mốc giá quan trọng trước đây đã tạo ra các đợt tăng hàng trăm USD, nhưng hiện các tín hiệu này đều đang tạm dừng.

Moor liệt kê chi tiết các mốc kỹ thuật mà vàng từng phá vỡ: việc vượt mức 33.411 USD/ounce mang lại mức tăng hơn 1.000 USD, và các lần vượt khác như 34.186, 37.143, hay 38.828 USD/ounce cũng tạo ra các đợt tăng mạnh.

Tuy nhiên, khi giá vàng thế giới rơi xuống vùng 41.960 USD/ounce, tín hiệu giảm bắt đầu xuất hiện, kéo giá xuống hơn 290 USD. Ông cảnh báo nếu vàng giảm dưới 39.518 USD/ounce, đà điều chỉnh có thể tiếp tục, với khả năng mất thêm từ 110 đến 520 USD/ounce.

Theo Moor, giá vàng thế giới có thể đang bước vào giai đoạn cuối của chu kỳ điều chỉnh sau đợt tăng mạnh vừa qua. Ông cho rằng nếu vàng rơi về vùng 3.870 - 3.880 USD/ounce, đây có thể là vùng “kiệt sức” trước khi hình thành đáy mới.

Cả Kuptsikevich và Moor đều đồng thuận rằng dù ngắn hạn còn chịu áp lực, nhưng về dài hạn, giá vàng thế giới vẫn giữ được nền tảng vững chắc nhờ yếu tố phòng thủ tài sản và nhu cầu đầu tư an toàn của các quỹ lớn cũng như ngân hàng trung ương.

Tổng thể, giới phân tích nhận định rằng giá vàng thế giới sẽ còn dao động trong biên độ hẹp quanh 4.000 USD/ounce trước khi xác lập xu hướng mới. Nếu đồng USD giảm hoặc Fed trở lại với chính sách cắt giảm lãi suất sâu hơn trong năm 2026, khả năng giá vàng thế giới tái lập đỉnh lịch sử hoàn toàn có thể xảy ra.