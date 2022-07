Muôn cảnh phụ huynh ngóng chờ sĩ tử tại nhiều điểm thi

(Baonghean.vn) - Sáng 7/7, được sự ủy quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nam Đàn đến thăm và trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên lão thành tại xã Nam Kim.

(Baonghean.vn) - Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 khởi sắc ở hầu hết các ngành, lĩnh vực; tiếp tục nhất quán phương châm "Thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19"; Tiếp tục kiểm soát lạm phát, hạ nhiệt giá xăng dầu... là những nội dung được nhấn mạnh tại Hội nghị Báo cáo viên tháng 7/2022.

(Baonghean.vn) - Dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An từng được Báo Nghệ An điện tử phản ánh hồi tháng 8 năm 2020, tại bài viết "Có một dự án "khoanh nuôi đất" bên bờ Nam sông Vinh".

(Baonghean.vn) - Thực hiện Kế hoạch của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam về triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Nghệ An đã tích cực triển khai và đạt được một số kết quả quan trọng.

(Baonghean.vn) - Hơn 36.000 thí sinh tại 69 điểm thi tại Nghệ An chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với môn thi đầu tiên - Ngữ văn. Đa phần thí sinh đều có tâm trạng hào hứng, tự tin cho kỳ thi quan trọng này.

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước rất thương tâm, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Theo thống kê, tại Nghệ An từ đầu năm đến nay đã có 21 trẻ tử vong do đuối nước.