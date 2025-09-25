Kinh tế Nafoods huy động thành công 160 tỷ đồng 'vốn xanh' từ responsAbility Ngày 23/9, tại thành phố Zurich (Thụy Sĩ), Công ty CP Nafoods Group đã ký kết hợp tác chiến lược với responsAbility Investments AG (công ty quản lý đầu tư tại Thụy Sĩ) và huy động thành công 160 tỷ đồng vốn xanh.

"Vốn xanh" (green capital) được hiểu là nguồn vốn huy động để tài trợ cho các dự án hoặc hoạt động có lợi cho môi trường, như năng lượng tái tạo, giao thông xanh, đặc biệt là trong phát triển nông nghiệp bền vững.

Theo đó, đại diện Nafoods (NAF) và responsAbility Investments AG (RIAG) đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác trị giá 6 triệu USD (tương đương 160 tỷ đồng) tại thành phố Zurich, Thụy Sĩ.

Nguồn vốn từ responsAbility sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cũng như đầu tư nâng cấp năng lực chế biến, giảm thiểu tổn thất sau thu hoạch và hỗ trợ mô hình kinh doanh thích ứng với biến đổi khí hậu của Nafoods.

Đại diện Nafoods và responsAbility ký kết hợp tác chiến lược trị giá 160 tỷ đồng. Ảnh: Nafoods Group

“ Chúng tôi tin tưởng sự hợp tác này sẽ góp phần tạo nên chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững tại Việt Nam khi Nafoods là một trong những doanh nghiệp hàng đầu khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực chế biến trái cây. Doanh nghiệp này không chỉ thúc đẩy an ninh lương thực mà còn giảm phát thải khí nhà kính và hỗ trợ nông hộ nhỏ. Ông Simon Hummel - Trưởng bộ phận Sustainable Food

Nafoods khẳng định sự tham gia của các nhà đầu tư định hướng ESG là tín hiệu tích cực cho năng lực quản trị, triển vọng tăng trưởng dài hạn cũng như cho thấy tập đoàn là điểm đến uy tín của dòng vốn xanh quốc tế.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Nafoods Group cho biết, các nguồn vốn xanh từ responsAbility mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hiện thực hóa Chiến lược 2025-2030 của Nafoods, góp phần đưa Nafoods trở thành tập đoàn tiên phong trong phát triển chuỗi nông nghiệp số hóa, xanh và bền vững. Chúng tôi hướng tới mục tiêu trở thành nhà xuất khẩu trái cây hàng đầu Việt Nam theo định hướng bền vững, duy trì vị thế số 1 về cây giống chanh leo và phát triển thành công các thương hiệu sản phẩm tiêu dùng Nafoods.

Trước đó, Nafoods và Ngân hàng Phát triển doanh nghiệp Hà Lan (FMO) đã ký kết hợp đồng trị giá 20 triệu USD. Ảnh: Nafoods Group

Như vậy, tính đến nay, Nafoods đã huy động thành công hơn 680 tỷ đồng bao gồm trên 520 tỷ đồng từ Ngân hàng Phát triển doanh nghiệp Hà Lan (FMO) trước đó. Dòng vốn này góp phần củng cố tiềm lực tài chính, tạo động lực để Nafoods đẩy nhanh chiến lược chuyển đổi, hướng tới mục tiêu 200 triệu USD doanh thu vào năm 2030.

Trong quý II/2025, Nafoods Group cũng ghi nhận kết quả sản xuất, kinh doanh ấn tượng khi đạt doanh thu thuần hơn 680 tỷ đồng (tăng 54% cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế 58,7 tỷ đồng (tăng 14,7% cùng kỳ) là mức cao nhất từ trước đến nay. Lũy kế 6 tháng, doanh thu tập đoàn đạt gần 1.030 tỷ đồng (tăng 37% cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế 71,6 tỷ đồng (tăng 11,9% cùng kỳ); đồng thời, chi phí bán hàng và quản lý được tối ưu đáng kể.

Nafoods tận dụng dòng vốn xanh thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững. Ảnh: Nafoods Group

Bên cạnh đó, Nafoods đã khởi công Dự án Nhà máy Nasoco (Tây Ninh) giai đoạn 2, nhằm tăng cường năng lực chế biến sâu nông sản (nước ép cô đặc, puree/NFC, IQF…) cũng như phát triển sản phẩm tiêu dùng phục vụ cả thị trường quốc tế và nội địa với tiêu chuẩn quốc tế.

Đây cũng là một phần trong nỗ lực hoàn thiện và mở rộng chuỗi giá trị nông nghiệp xanh mà các định chế như FMO và RIAG đang hợp tác chặt chẽ cùng Nafoods.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NAF ghi nhận diễn biến tích cực với thanh khoản cao, thị giá hiện ở mức cao nhất trong 3 năm trở lại đây, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng tăng trưởng bền vững của Nafoods.