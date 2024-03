Năm 2024, du lịch Cửa Lò có nhiều điểm nhấn mới

Hình thành thêm các sản phẩm du lịch đêm

Bước vào năm du lịch 2024 này, thị xã Cửa Lò sẽ có nhiều điểm nhấn mới. Một trong số đó là việc nhiều địa phương thực hiện chuyển dịch sang “kinh tế đêm”. Cụ thể, thị xã biển sẽ có thêm 1 khu phố đêm ở phường Nghi Thu, bên cạnh khu phố đêm - phố đi bộ đường Nguyễn Sinh Cung được tổ chức trong những năm qua.

Theo đề án xây dựng đã được thị xã Cửa Lò phê duyệt, thì quy mô của khu phố đêm Nguyễn Huệ - phường Nghi Thu là toàn bộ tuyến đường Nguyễn Huệ từ đoạn giao với đường Sào Nam đến đoạn giao với đường Nguyễn Năng Tĩnh; toàn bộ tuyến đường Nguyễn Năng Tĩnh đoạn từ ngã tư giao nhau với đường Lê Thái Tông (ngã tư gần chợ hải sản Thu Thủy) đến khu dân khối 2, phường Nghi Thu; lâm viên sân vận động thị xã (đã trừ sân vận động)…

Trong đó, khu phố đêm sẽ lấy khu vực lâm viên sân vận động thị xã, đường Nguyễn Huệ làm không gian trung tâm. Các loại hình dịch vụ nằm ở khu vực lâm viên sân vận động thị xã và tuyến khu vực đường Nguyễn Huệ sẽ hoạt động tất cả các ngày trong tuần, hoạt động cả ngày và đêm (hoạt động 24/24h).

Ngoài ra, phường Nghi Thu thực hiện xây dựng khu vực lòng đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường giao với đường Sào Nam đến đoạn giao với đường Nguyễn Năng Tĩnh) thành tuyến phố đi bộ đêm với tên gọi là “phố đi bộ Nguyễn Huệ”. Thời gian hoạt động dự kiến của tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ là các buổi tối thứ 6, thứ 7, Chủ nhật hàng tuần (từ 18h đêm trước đến 6h sáng hôm sau).

Các loại hình dịch vụ được bố trí ở khu phố đêm Nguyễn Huệ - phường Nghi Thu gồm có: Dịch vụ ăn uống (ẩm thực đường phố, ẩm thực gắn với sản phẩm OCOP địa phương); dịch vụ vui chơi giải trí, thể dục thể thao (pub, quán cafe âm nhạc, âm nhạc đường phố; xe điện, xe đạp, trò chơi dân gian, trò chơi điện tử); dịch vụ mua sắm (bán đồ lưu niệm, đặc sản địa phương và các mặt hàng phục vụ du lịch khác); dịch vụ văn hóa nghệ thuật (lễ hội, nhạc hội, diễu hành đường phố, lễ hội ánh sáng, vũ hội đường phố, các chương trình âm nhạc hội tụ các nghệ sĩ có tiếng...).

Ông Cao Anh Hùng - Chủ tịch UBND phường Nghi Thu cho biết: Phường Nghi Thu đang thực hiện nạo vét mương, làm hệ thống đèn trang trí và cổng chào, các điểm check-in cho khu phố đêm Nguyễn Huệ. Dự kiến đến ngày 20/4/2024, khu phố đêm Nguyễn Huệ sẽ cho người dân vào kinh doanh và “mở cửa” đón du khách…

Có thể nói rằng, xu hướng tham gia và tiêu dùng các sản phẩm du lịch đêm đã trở thành một trào lưu được khách du lịch ưa thích, đặc biệt là lứa tuổi thanh niên và khách quốc tế. Việc phường Nghi Thu hình thành nên khu phố đêm sẽ tận dụng, khai thác triệt để các yếu tố lợi thế của địa phương; vừa là động lực kinh tế, vừa là động lực văn hóa; giúp tăng việc làm và thu nhập cho người lao động; tạo sự sôi động thu hút du khách; thúc đẩy phát triển du lịch của thị xã.

Được biết, không riêng gì phường Nghi Thu mà một số địa phương khác ở thị xã Cửa Lò cũng đã và đang thúc đẩy hình thành nên các sản phẩm du lịch đêm (ở quy mô nhỏ hơn). Ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Chủ tịch UBND phường Nghi Thủy, cho hay: Phường đã thực hiện huy động xã hội hóa được 200 triệu đồng để xây dựng hệ thống điện chiếu sáng khu vực đường ra biển ở phía Bắc đảo Lan Châu – phía Nam dự án Golden City. Nghi Thủy sẽ xây dựng tại đây một khu dạo bộ, từng bước hình thành nên khu trải nghiệm, mua sắm về đêm. Ngoài các quầy hàng lưu động, phường cũng đề nghị các hộ đang kinh doanh tại chợ Hôm ra cùng buôn bán về đêm.

Khu vui chơi đẳng cấp, điểm check-in đẹp

Năm du lịch 2024 này, Cửa Lò thực sự sẽ là điểm đến hết sức hấp dẫn khi mà Dự án khu vui chơi giải trí Cửa Hội (do Công ty cổ phần Vinpearl làm chủ đầu tư) được hoàn thành và mở cửa đón khách… Dự án khu vui chơi giải trí Cửa Hội được Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cấp giấy chứng nhận đầu tư vào ngày 3/12/2019. Dự án có quy mô 195,5 ha (nằm trên địa bàn hai phường Nghi Hòa và Nghi Hải), tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng.

Khu vui chơi giải trí Cửa Hội có mô hình tương tự Vinpearl Nha Trang, được chia làm 8 phân khu chức năng, bao gồm tuyến cáp treo vượt biển với chiều dài hơn 3,5km ra Đảo Ngư; khu dịch vụ ẩm thực gồm phố và chợ đêm; khu công viên nước; khu trò chơi giải trí; khu thể thao bãi biển; đường trượt leo núi xung quanh đảo Ngư; bãi tắm đảo Ngư; nhà hàng ẩm thực; khách sạn 5 sao... Thời điểm này, dự án đang được gấp rút hoàn thiện. Đến ngày 30/4/2024, khu vui chơi sẽ mở cửa, đưa vào khai thác, phục vụ du khách.

Năm nay, du lịch Cửa Lò sẽ có thêm nhiều điểm check-in đẹp, mới. Bên cạnh những điểm check-in đã khá quen thuộc như bán đảo Lan Châu, Quảng trường Bình Minh, cảng cá, cầu Cửa Hội…, thì thị xã Cửa Lò đã cho xây dựng thêm một số điểm check-in mới như ở làng chài Nghi Thủy, khu bảo tồn hoa cúc biển...

Mới đây, ngày 1/3, Ban tổ chức Lễ hội Hoa cúc biển thị xã Cửa Lò đã triển khai tổ chức Hội thi “Trang trí điểm check-in hoa cúc biển” năm 2024 với chủ đề “Cúc biển Cửa Lò – Quà tặng của thiên nhiên”. Theo đó, các đơn vị doanh nghiệp, khách sạn, và 7 phường trên địa bàn phải thực hiện xây dựng trang trí một điểm check-in gắn với chủ đề này. Hội thi nhằm mục đích tôn vinh vẻ đẹp của loài hoa đặc trưng, mang biểu tượng du lịch của thị xã du lịch biển Cửa Lò. Đây cũng là hoạt khởi động năm du lịch Cửa Lò 2024…

Thời gian qua, thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng trên địa bàn thị xã Cửa Lò, giai đoạn 2021 – 2025”, các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn đã không ngừng đầu tư, chỉnh trang, nâng cấp đảm bảo cơ sở vật chất hiện đại, đầy đủ tiện nghi theo quy định. Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn đã chuyển đổi mô hình kinh doanh, xây dựng các homstay, bungalow, cà phê vườn,… để gia tăng trải nghiệm lưu trú cho du khách.

Khách sạn Minh Châu Cửa Lò là một trong những đơn vị đã “mạnh tay” cải tạo cơ sở phòng ốc. Ông Nguyễn Đàm Thắng – Giám đốc khách sạn, chia sẻ: Chuẩn bị cho năm du lịch 2024, khách sạn đã thực hiện đầu tư nâng cấp, sửa chữa trong thời gian 5 tháng, với tổng mức đầu tư trên 6,5 tỷ đồng. Hiện nay khách sạn đã nâng tổng số phòng lên 72 phòng với 3 nhà hàng có sức phục vụ cho 300 thực khách… Lao động làm việc tại khách sạn được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và thái độ phục vụ.

Năm 2024, Cửa Lò đặt mục tiêu đón và phục vụ 4,15 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt khách; doanh thu du lịch đạt 4.200 tỷ đồng. Thực hiện mục tiêu này, thị xã Cửa Lò đã xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá du lịch; tiếp tục quy hoạch và chỉnh trang đô thị; quan tâm công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho du khách; xây dựng và làm mới các sản phẩm du lịch…

ÔNG HOÀNG VĂN PHÚC - PHÓ CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ CỬA LÒ