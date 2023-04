Nam Đàn bầu tân Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026

(Baonghean.vn) - Là đơn vị được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ định tổ chức đại hội điểm khu vực Bắc Trung Bộ nhiệm kỳ 2023 - 2028, hiện Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai đại hội công đoàn các cấp.

Trong đêm qua và rạng sáng nay, nhiều fanpage của người dùng Việt Nam đã bị Facebook khóa với lý do vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

(Baonghean.vn) - Nếu bị khóa liên lạc 1 chiều gọi đi do thuê bao chưa chuẩn hóa thông tin chính chủ, chủ thuê bao vẫn có thể cập nhật thông tin để được mở khóa sớm nhất. Hạn cuối là ngày 15/4.

(Baonghean.vn) - Nguyễn Ngọc Tý đặt mua ma tuý của người Lào, rồi bàn bạc với Nguyễn Thế Anh cùng đến khu vực Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) để nhận hàng. Tuy nhiên, quá trình vận chuyển về địa bàn Nghệ An thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, các đoàn công tác tỉnh Nghệ An đã đến thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay tỉnh Savannakhet và Xaysomboun, nước CHDCND Lào.

(Baonghean.vn) - Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vừa ra tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Cụt Thị Tư (SN 1993), trú tại bản Bình Sơn 2, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn về hành vi "Mua bán người".