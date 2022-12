Nam Đàn có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Đó là thông tin được nêu ra tại Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện Nam Đàn khóa XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Năm 2022, kinh tế huyện Nam Đàn tiếp tục tăng trưởng khá với tốc độ tăng giá trị sản xuất ước 9,71%, vượt kế hoạch 8,5-9,5%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 62 triệu đồng/người/năm đạt 100% kế hoạch, tăng 5 triệu/người/năm so với năm 2021. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành Nông, lâm, thủy sản từ 34,66% năm 2021 xuống còn 33,34% năm 2022, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng từ 32,02% năm 2021 lên 33,29% năm 2022. Tổng thu ngân sách ước đạt 332,54 tỷ đồng, đạt 167% dự toán tỉnh giao, đạt 92% kế hoạch dự toán huyện giao, giảm 18% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng chi ngân sách ước thực hiện 1.076, 31 tỷ đồng, đạt 126% dự toán, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2021.

Phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh tiếp tục được phát huy. Đến cuối năm 2022 có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (Nam Thanh, Nam Xuân, Xuân Lâm, Nam Kim), đạt 100% kế hoạch, nâng tổng số xã đạt nông thôn mới nâng cao là 9 xã, chiếm tỷ lệ 50%; Có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (Nam Nghĩa, Nam Giang, Nam Cát và Nam Anh), nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu lên 5 xã, chiếm tỷ lệ 27,78%.

Kỳ họp cũng đã thông qua các báo cáo: Tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách năm 2022, phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2023; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, kế hoạch đầu tư công năm 2023; Thường trực HĐND huyện báo cáo tóm tắt kết quả giám sát công tác quản lý Nhà nước về đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn; Đại biểu báo cáo kết quả kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh; Ủy ban MTTQ huyện thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị đề xuất đối với HĐND, UBND và các đại biểu HĐND huyện; Báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri (tại kỳ họp thứ 4 - HĐND huyện khóa XXI), dự thảo các tờ trình Thường trực HĐND- UBND huyện.

Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Nam Đàn sẽ diễn ra trong thời gian 1,5 ngày.