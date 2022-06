Nâng cao năng lực lễ tân đối ngoại và nhạy cảm văn hóa trong hội nhập quốc tế

(Baonghean.vn) - Bộ Công an vừa ban hành Kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, được triển khai từ ngày 20/6. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Nam Hồng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An về nội dung này.