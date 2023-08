Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng cho lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, đơn vị trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng

(Baonghean.vn) - Sáng 14/8, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023.

Hội nghị tập huấn diễn ra vào sáng 14/8. Ảnh: Đ.C

Dự chỉ đạo Hội nghị tập huấn có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Tham dự có 320 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt, cán bộ làm công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Đ.C

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết, mục tiêu của hội nghị tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng cho lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, đơn vị trong tham mưu, tổ chức thực hiện các quy định, văn bản quy phạm pháp luật, những giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng.

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý, các đại biểu tham gia tập huấn phải xác định đợt tập huấn là dịp để cập nhật mới kiến thức, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo vệ an ninh, an toàn thông tin mạng... Vì vậy, phải tập trung để lắng nghe, ghi chép đầy đủ những nội dung cơ bản, tự nghiên cứu thêm tài liệu mà Ban Tổ chức đã chuẩn bị cũng như bài giảng mà các đồng chí báo cáo viên trình bày để nắm vững nội dung, vận dụng có hiệu quả vào thực tiễn công tác tại đơn vị, địa phương mình, tổ chức thực hiện đúng, nghiêm túc, đầy đủ các quy định pháp luật về an toàn, an ninh mạng.

Đồng thời, sau hội nghị, các đơn vị, địa phương nghiên cứu, có hình thức tập huấn, quán triệt lại cho cán bộ, công chức, viên chức ở đơn vị, địa phương mình về các nội dung cơ bản của Hội nghị và báo cáo kết quả về Tiểu ban An toàn, An ninh mạng tỉnh (qua Công an tỉnh) để tập hợp, báo cáo Bộ Công an và Trưởng Tiểu ban.

Về phía Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Tiểu ban An toàn, An ninh mạng tỉnh cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, quản lý nhà nước trên lĩnh vực an toàn, an ninh mạng. Thường xuyên phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến an ninh mạng được giao theo kế hoạch, lộ trình đã đề ra.

Các đại biểu tham gia hội nghị tập huấn. Ảnh: Đ.C

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo, thảo luận về các chuyên đề “Quán triệt, triển khai thực hiện chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030”; chuyên đề “Quán triệt triển khai thực hiện Đề án xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng”; chuyên đề “Quán triệt triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực an ninh mạng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; chuyên đề “Quán triệt, triển khai một số nội dung công tác trọng tâm thực hiện Nghị định 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng, Nghị định 13/2023/NĐ-CP ngày 14/7/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân”.