Nâng cao văn hóa tham gia giao thông cho thanh, thiếu niên

(Baonghean.vn) - Đó chính là mục tiêu chính mà Ban An toàn giao thông tỉnh muốn hướng tới. Từ đó, góp phần xây dựng Văn hóa giao thông an toàn trong giới trẻ.

Sáng 28/10, tại huyện Tân Kỳ, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức Chương trình tuyên truyền “Thanh, thiếu niên xây dựng Văn hóa giao thông an toàn” năm 2022.

Tham dự chương trình có đồng chí Phan Huy Chương – Phó Trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An và đại diện lãnh đạo của các sở, ban, ngành.

Trong năm vừa qua, tai nạn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh liên tục giảm trên 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương.

Riêng 10 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra 115 vụ tai nạn giao thông, làm chết 77 người, bị thương 78 người; So với cùng kỳ 2021 giảm 01 vụ, giảm 06 người chết, giảm 5 người bị thương. Tuy nhiên tình hình trật tự giao thông vẫn đang diễn biến phức tạp.

Nguyên nhân phổ biến là do thanh, thiếu niên vi phạm các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, như: điều khiển mô tô, xe gắn máy vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn; không đội mũ bảo hiểm; điểu khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi….

Bởi vậy, chương trình được tổ chức với mục đích nâng cao ý thức tham gia giao thông cho thanh, thiếu niên. Từ đó, góp phần xây dựng Văn hóa giao thông an toàn.

Chương trình được diễn ra bằng nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau như: tiểu phẩm về an toàn giao thông đường sắt; thi thuyết trình chủ đề “Thanh, thiếu niên xây dựng văn hóa giao thông”; trả lời các câu hỏi trắc nghiệm về việc tham gia giao thông…

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phan Huy Chương – Phó Trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An đề nghị Ban An toàn giao thông huyện Tân Kỳ, Đoàn thanh niên các cấp tiếp tục quan tâm hơn nữa trong công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho thanh, thiếu niên trên địa bàn, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông; góp phần hoàn thành các mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo trong năm 2022.

Tại chương trình, BTC đã tặng tài liệu tuyên truyền pháp luật cho Huyện đoàn Tân Kỳ cũng như các món quà cho nạn nhân, gia đình có người bị tai nạn giao thông.