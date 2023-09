Ngăn cản công dân thực hiện quyền biểu tình thì bị xử lý như thế nào?

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Trả lời:

+ Căn cứ theo Điều 25 Hiến pháp 2013 có quy định về quyền biểu tình của công dân: Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.

+ Ngăn cản công dân thực hiện quyền biểu tình có bị đi tù không?

Căn cứ quy định Điều 167 thuộc Chương XV Bộ luật Hình sự số 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2017 có quy định “Tội xâm phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, quyền biểu tình của công dân” như sau:

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, quyền biểu tình của công dân, đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ từ 01 năm đến 05 năm.