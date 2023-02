Ngành Giáo dục Nghệ An hoàn thành Đại hội điểm công đoàn cơ sở

(Baonghean.vn) - Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa điều tra làm rõ và bắt một đối tượng về hành vi Huỷ hoại tài sản. Đối tượng này đã đốt 2 trạm viễn thông trên địa bàn.

(Baonghean.vn) - Khi nhắc đến những chức vô địch V.League của Sông Lam Nghệ An, người hâm mộ xứ Nghệ vẫn nhớ như in những bước chạy thần tốc của Kavin Bryan, Fagan (năm 2011) hay cầu thủ đầy kỹ thuật và sức mạnh Iddi Batambuze (năm 2001). Tất cả họ đã góp phần làm rạng danh bóng đá xứ Nghệ.

(Baonghean.vn) - Từ đầu tháng 2 đến nay, khu vực Bắc Trung Bộ liên tục có lớp sương mù dày đặc, ảnh hưởng đến an toàn bay của các hãng hàng không, khiến nhiều chuyến bay tại sân bay Vinh phải huỷ chuyến, hạ cánh sân bay khác hoặc khởi hành chậm hơn so với lịch trình ban đầu.

(Baonghean.vn) - Sáng 15/2, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an phối hợp với Báo Nhân Dân tổ chức Lễ phát động trực tuyến cuộc thi viết với chủ đề “Bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở”, đồng thời ra mắt Giao diện mới của Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.