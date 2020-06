Ngành Giáo dục Nghệ An trao hơn 200 suất quà hỗ trợ cho giáo viên mầm non ngoài công lập

Chiều ngày 10/6, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh đã đến thăm và tặng quà hỗ trợ cho các giáo viên mầm non ngoài công lập ở địa bàn thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò bị ảnh hưởng của dịch Covid -19.

Đoàn công tác trao quà hỗ trợ cho giáo viên Trường Mầm non Họa My. Ảnh: Mỹ Hà

Đến thăm các trường Mầm non: Họa My, Hoàng Thị Loan (thành phố Vinh), SunKid (thị xã Cửa Lò), Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành chia sẻ những khó khăn của các giáo viên mầm non trong năm học 2019 - 2020.

Đặc biệt, trong thời điểm này dù thời tiết nắng nóng nhưng các nhà trường vẫn cố gắng duy trì việc tổ chức dạy và học cho học sinh. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng chia sẻ với gần 9.000 giáo viên, nhân viên toàn tỉnh, trong đó có hơn 5.000 giáo viên mầm non ngoài công lập gặp khó khăn do nhiều trường học phải đóng cửa dài ngày vì ảnh hưởng của Covid -19 khiến đời sống, thu nhập bị cắt giảm.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Thu Nhi trao quà hỗ trợ cho giáo viên Trường Mầm non Hoàng Thị Loan. Ảnh: Mỹ Hà

Với tinh thần tương thân, tương ái, thời gian qua ngành Giáo dục đã kêu gọi trong toàn ngành để ủng hộ cho những giáo viên gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Sau gần 2 tháng phát động, toàn ngành đã huy động được hơn 1 tỷ đồng và đến nay, ngành đã trao trực tiếp 32,4 tấn gạo và 1.150 suất quà cho gần 4.400 giáo viên khó khăn trong toàn tỉnh.

Riêng trong dịp này, ngành đã trao 238 suất quà cho giáo viên mầm non ngoài công lập của thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng đại diện các đơn vị trao quà hỗ trợ cho giáo viên Trường Mầm non SunKid. Ảnh: Mỹ Hà

Mặc dù số tiền huy động tuy không nhiều nhưng qua đó thể hiện sự đoàn kết, cộng sự, hỗ trợ lẫn nhau của đội ngũ giáo viên tỉnh nhà. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo hy vọng, với sự hỗ trợ này sẽ tiếp thêm động lực để các giáo viên vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.