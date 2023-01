Ngành giáo dục tổ chức ‘Tết sum vầy - Xuân gắn kết’ cho giáo viên ngoài công lập

Tin mới

Lãnh đạo 2 tỉnh Hủa Phăn và Xiêng Khoảng (Lào) chúc Tết tỉnh Nghệ An (Baonghean.vn) - Chiều 9/1, đoàn công tác 2 tỉnh: Hủa Phăn và Xiêng Khoảng (nước CHDCND Lào) đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng tỉnh Nghệ An nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Trao 260 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết ở Tương Dương và Anh Sơn (Baonghean.vn) - Ngày 9/1, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ phối hợp với các huyện Tương Dương và Anh Sơn, cùng đại diện nhà tài trợ tổ chức trao tiền hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ, nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 9/1 (Baonghean.vn) - Bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội khóa XV; Hội nghị giao ban giữa Thường trực Tỉnh ủy với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; Lãnh đạo tỉnh Khăm Muộn (Lào) chúc Tết tỉnh Nghệ An

Báo Nghệ An và Tập đoàn TTG Holdings tặng quà Tết người nghèo ở Quỳ Hợp và Quỳ Châu (Baonghean.vn) - Thực hiện lời kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy về việc ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Nguyên đán 2023, ngày 9/1, đoàn công tác Báo Nghệ An và Tập đoàn TTG Hoidings phối hợp với huyện Quỳ Hợp, Quỳ Châu trao quà cho các hộ nghèo xã Yên Hợp và Châu Bình.

Lãnh đạo tỉnh Bo Ly Khăm Xay (Lào) thăm, chúc mừng Tết Nguyên đán đến tỉnh Nghệ An (Baonghean.vn) - Chiều 10/1, đoàn công tác tỉnh Bo Ly Khăm Xay (nước CHDCND Lào) do đồng chí Ven Vi Lay Đen Phu Luổng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng tỉnh Nghệ An nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Báo Nghệ An tặng quà, chúc Tết cán bộ nghỉ hưu (Baonghean.vn) - Chiều 9/1, đoàn công tác của Báo Nghệ An do đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An dẫn đầu đến thăm và tặng quà ông Thái Ngô Dương – nguyên Tổng Biên tập Báo Nghệ An, hiện đang sinh sống tại xã Yên Sơn (Đô Lương).

Báo Nghệ An và Tập đoàn Thiên Minh Đức, Bệnh viện Mắt Sài gòn Vinh trao 100 suất quà Tết cho hộ nghèo xã Xiêng My (Baonghean.vn) - 100 món quà Tết ấm áp nghĩa tình được Báo Nghệ An và các đơn vị tài trợ gửi đến các hộ nghèo xã Xiêng My, huyện Tương Dương, nhân dịp Tết Quý Mão 2023.

Trao Huy hiệu Đảng cho 13 đảng viên ở Con Cuông (Baonghean.vn)- Ngày 9/1, Đảng bộ thị trấn Con Cuông tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 55, 50, 45, 40,30 tuổi Đảng cho các đảng viên.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà Tết người nghèo tại huyện Tân Kỳ và Quỳ Hợp (Baonghean.vn)- Ngày 9/1, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đoàn công tác và nhà tài trợ Massan đã đến thăm và trao 210 suất quà Tết cho hộ nghèo, học sinh nghèo tại các huyện Tân Kỳ và Quỳ Hợp.

Nghệ An: Khởi tố kỹ sư xây dựng bớt xén công trình (Baonghean.vn) - Công an thị xã Cửa Lò cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Anh Tuấn, trú tại xã Nghi Ân, thành phố Vinh về hành vi tham ô tài sản.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An chúc Tết tỉnh Nghệ An (Baonghean.vn) - Đoàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn đã tới thăm và chúc Tết tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Ký kết phối hợp triển khai chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Baonghean.vn) - Chiều 9/1, tại thành phố Vinh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tổ chức Hội nghị ký kết và triển khai kế hoạch phối hợp năm 2023.

Bí thư Thành ủy Vinh chúc Tết các gia đình chính sách và đơn vị đặc thù (Baonghean.vn) - Chiều 9/1, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh đã đi tặng quà chúc Tết các gia đình chính sách, các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện thành phố Vinh.

Bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội khóa XV (Baonghean.vn) - Chiều 9/1, tại Nhà Quốc hội, sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành chương trình đề ra và tiến hành bế mạc.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng ở Tân Kỳ và Quế Phong (Baonghean.vn) - Huyện ủy Tân Kỳ và Huyện ủy Quế Phong đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc tại Hội nghị đánh giá công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Công đoàn Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh đại hội điểm nhiệm kỳ 2023-2028 (Baonghean.vn) - Chiều 09/1/2023, tại TP Vinh, Công đoàn Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An tiến hành đại hội điểm nhiệm kỳ 2023-2028.

Ủy ban Đoàn kết Công giáo thăm, chúc Tết tỉnh Nghệ An (Baonghean.vn) - Chiều 9/1, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh do linh mục Nguyễn Đăng Điền - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh trao quà Tết cho người dân tại xã Ngọc Lâm (Thanh Chương) (Baonghean.vn) - Ngày 9/1, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh làm trưởng đoàn tổ chức trao quà Tết cho người dân tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương.

Thái Lan đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số như thế nào? (Baonghean.vn) - Thái Lan được coi là một điển hình có giá trị tham khảo trong quá trình thực hiện chuyển đổi số thông qua việc xây dựng các chiến lược để thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin - truyền thông và các công nghệ số.

Điều gì đang thực sự diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình? (Baonghean.vn) - Những ngày qua hình ảnh tồi tệ của sân vận động quốc gia Mỹ Đình là đề tài gây nhiều bức xúc của dư luận. Thủ tướng Chính phủ cũng phải có ý kiến. Điều gì thực sự đã và đang diễn ra? Cùng đến sân Mỹ Đình trước trận bán kết lượt về giữa Việt nam và Indonesia để hiểu rõ sự tình.

Công ty Thủy điện Bản Vẽ phối hợp với Phòng An ninh kinh tế, Phòng Công tác chính trị trao quà Tết tại Thanh Chương (Baonghean.vn) - Ngày 9/1, Công ty Thủy điện Bản Vẽ phối hợp với Phòng An ninh kinh tế, Phòng Công tác chính trị (Công an Nghệ An) trao tặng 200 suất quà cho 200 hộ dân tại các xã Thanh Sơn, Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương với tổng giá trị 100 triệu đồng và 1 tấn gạo.

Giá vàng hôm nay 9/1: Tiếp đà tăng mạnh, tiến tới đỉnh 1.900 USD/ounce Giá vàng tuần mới tiếp tục tăng cao, tiến sát mức 1.900 USD/ounce, mức cao nhất trong 6 tháng và triển vọng sẽ còn tăng hơn sau hàng loạt tín hiệu kinh tế khả quan.

Tuần đầu năm mới 2023, Ngân hàng Nhà nước hút ròng hơn 97.267 tỷ đồng Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hút mạnh tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng trong tuần đầu năm mới 2023 giữa lúc lo ngại tỷ giá USD/VND gia tăng trước tín hiệu từ Mỹ và bất chấp lãi suất qua đêm đã tăng nhanh trở lại.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra sẵn sàng chiến đấu ở Đảo Mắt (Baonghean.vn) - Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trên Đảo Mắt, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà đánh giá cao kết quả mà cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trên đảo đã đạt được trong thời gian qua.

Dương Cẩm Lynh nợ 6 tỷ đồng, bị chặn đường đòi tiền Dương Cẩm Lynh giải thích cô chậm trả tiền gốc và lãi 5 ngày nên bị chủ nợ đến đòi rồi quay video. Nữ diễn viên thừa nhận đang nợ 6 tỷ đồng do kinh doanh thua lỗ.

Thức dậy tiềm năng thác Liếp (Baonghean.vn) - Đã vài năm nay, thác Liếp được biết đến như là sinh cảnh trời ban cho xã biên giới Thanh Sơn (Thanh Chương). Bởi đời sống kinh tế - xã hội còn chồng chất những khó khăn, nên cán bộ, nhân dân nơi đây đau đáu một niềm mong thức dậy tiềm năng Thác Liếp…

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 (Baonghean.vn) - Sáng 9/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Lãnh đạo tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt (Lào) chúc Tết tỉnh Nghệ An (Baonghean.vn)- Sáng ngày 9/1, Đoàn công tác tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt, nước Cộng hòa DCND Lào đến tặng quà và chúc Tết tỉnh Nghệ An nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.