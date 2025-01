Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/1 Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh Nghệ An tặng quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo ở các địa phương; Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An làm việc với Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; Lần đầu tiên có đơn vị bị xử phạt về hành vi không có biển cấm hút thuốc lá; Cận Tết, dịch vụ dọn nhà ở Nghệ An “đắt khách”… là những thông tin nổi bật trong ngày 16/1.

* Ngày 16/1, đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đã đến thăm, tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Lượng Minh (Tương Dương) và một số gia đình chính sách, hộ nghèo ở huyện Diễn Châu.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tặng quà Tết tới các hộ nghèo, hộ cận nghèo, đặc biệt khó khăn của xã Lượng Minh, huyện Tương Dương. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 16/1, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc với Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2024, định hướng nhiệm vụ quý I năm 2025.

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh. Ảnh: Thành Cường

* Chiều 16/1, Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị Cộng tác viên năm 2025. Đến dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao vai trò của Báo Nghệ An trong năm 2024. Mặc dù gặp muôn vàn khó khăn, thách thức, nhưng Báo Nghệ An đã không ngừng nỗ lực, đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành và Ban Biên tập Báo Nghệ An chụp ảnh lưu niệm với các cộng tác viên. Ảnh: Nguyễn Đạo

* Ngày 16/1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn thăm, chúc Tết đồng bào, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dịp chuẩn bị đón Tết Ất Tỵ 2025 ở các huyện Tương Dương, Con Cuông và Anh Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà chúc Tết Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện và Đồn Biên phòng Tam Hợp (Tương Dương). Ảnh: Thành Duy

* Hưởng ứng Thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An về ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Ất Tỵ 2025, sáng 16/1, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Chương trình “Tết sum vầy – Xuân yêu thương” năm 2025.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quà Tết cho công nhân, lao động. Ảnh: Mai Hoa

* Sáng 16/1, Đoàn đại biểu các tỉnh nước CHDCND Lào gồm: Sa Vẳn Na Khẹt, Xay Sổm Bun, Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlykhămxay đến thăm và chúc Tết Ất Tỵ năm 2025 tới Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An.

Đoàn công tác của tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt (Lào) thăm, chúc Tết tỉnh Nghệ An. Ảnh: T.L

* Cận Tết, nhu cầu dọn vệ sinh nhà cửa tăng đột biến, các công ty vệ sinh chuyên nghiệp, các hội nhóm, cá nhân nhận làm dịch vụ phải chạy sô, tăng ca vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của người dân.

Cao điểm từ 15 - 28 tháng Chạp, những người làm dịch vụ này phải tăng ca, làm xuyên trưa, xuyên đêm. Ảnh: T.P

* Lần đầu tiên có đơn vị bị xử phạt về hành vi không có biển cấm hút thuốc lá. Thông tin được nêu ra tại hội nghị tổng kết Dự án “Nâng cao năng lực điều phối cấp tỉnh trong việc giám sát và thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá vì một Việt Nam không khói thuốc” tại Nghệ An, do Sở Y tế Nghệ An tổ chức sáng 16/1.