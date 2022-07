Ngành Tài chính triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Chiều 7/7, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết trực tuyến toàn quốc ngành Tài chính nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Tại điểm cầu Bộ Tài chính, các đồng chí: Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hồ Đức Phớc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì. Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Cân đối ngân sách Nhà nước được đảm bảo

Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành Tài chính đã chủ động, kịp thời đề xuất các giải pháp chính sách tài khoá, tổ chức triển khai quyết liệt các nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước đã đề ra, góp phần tích cực thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống người dân. Bộ Tài chính đã tập trung triển khai công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, các đề án; siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài chính - ngân sách Nhà nước.

Công tác điều hành chính sách tài khóa được triển khai chủ động, quyết liệt, tập trung chỉ đạo triển khai tốt các luật thuế; chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương làm tốt công tác quản lý thu; xử lý nợ đọng thuế; đẩy mạnh chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế. Nhờ đó, lũy kế 6 tháng thu ngân sách Nhà nước đạt 941,3 nghìn tỷ đồng, bằng 66,7% dự toán, tăng 19,9% so cùng kỳ năm 2021; chi ngân sách Nhà nước ước đạt 713 nghìn tỷ đồng, bằng 40% dự toán.

Nhờ chủ động trong điều hành, các nhiệm vụ chi ngân sách trong 6 tháng được thực hiện theo dự toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo kinh phí phòng, chống dịch, các nhiệm vụ chi an sinh xã hội cho nhân dân. Cân đối ngân sách Trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo.

Các chỉ tiêu an toàn nợ công được Bộ Tài chính kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững và ổn định kinh tế vĩ mô; tiếp tục cơ cấu lại nợ công, bảo đảm an ninh, an toàn nền tài chính công. Đồng thời, triển khai nghiệp vụ cơ cấu lại danh mục nợ Chính phủ phù hợp với điều kiện thị trường và đảm bảo đúng quy định của Luật Quản lý nợ công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn. Thực hiện trả đầy đủ, đúng hạn các khoản nợ theo cam kết. Kết quả tích cực từ phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách Nhà nước đã giúp củng cố xếp hạng tín nhiệm quốc gia.

Triển khai Nghị quyết số 43 của Quốc hội, Nghị quyết số 11 của Chính phủ, Bộ Tài chính đã chủ động xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách thu, chi ngân sách Nhà nước, cân đối đảm bảo nguồn lực thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, trước diễn biến phức tạp của thị trường xăng, dầu thế giới, giá xăng, dầu tăng mạnh, gây áp lực lên lạm phát và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người dân, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, áp dụng từ ngày 1/4/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Minh Khái - Phó Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, viên trong ngành Tài chính, qua đó, đạt được những kết quả nổi bật trong công tác tài chính - ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2022.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng cho rằng, dự báo tình hình trên thế giới thời gian tới sẽ còn diễn biến phức tạp, vì vậy, yêu cầu tất cả các ngành, các cấp tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình, ứng phó kịp thời với các tình huống diễn biến nhanh chóng để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, duy trì bình thường, đảm bảo thu nhập, đời sống người dân, hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Nhiệm vụ cụ thể, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu các chính sách về thuế, phí để trình cấp có thẩm quyền quyết định, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Bộ Tài chính tập trung triển khai kịp thời, trọng tâm, trọng điểm các giải pháp chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành và vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2022 đã đề ra.

Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Tài chính cần tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2022; phấn đấu thu vượt mức dự toán Quốc hội quyết định. Theo đó, phối hợp với các địa phương tăng cường công tác quản lý thu, nắm chắc nguồn thu; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, gian lận thương mại, các hoạt động thương mại dựa trên nền tảng số, quản lý chặt chẽ hoàn thuế; đôn đốc thu hồi các khoản nợ đọng thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế.

Cùng với đó, điều hành chi ngân sách Nhà nước năm 2022 theo dự toán, chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo nguồn lực cho phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ phục hồi kinh tế - xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an sinh xã hội. Trong đó, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết, các hoạt động phô trương, hình thức, các nhiệm vụ chi chậm triển khai.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài chính tập trung đẩy mạnh tái cấu trúc, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, bảo đảm dự toán thu và giảm áp lực chi ngân sách Nhà nước. Đồng thời, phát triển bền vững, vận hành an toàn, thông suốt thị trường tài chính và dịch vụ tài chính; thực hiện quản lý giá theo nguyên tắc thị trường, kiểm soát lạm phát, ổn định các cân đối lớn, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế; tăng cường quản lý, giám sát chứng khoán.

Cùng với đó, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch; đẩy mạnh hoạt động kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại; thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm toán.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Đức Phớc - Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị các địa phương quan tâm đến công tác quản lý, sử dụng tài sản công, Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, công tác đấu thầu; xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế, quản lý chặt chẽ về giá; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị trong Bộ Tài chính nhanh chóng tham mưu sửa đổi các quy định trong một số lĩnh vực. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh; phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi sai phạm trong buôn bán online, sàn giao dịch điện tử, nhằm chống thất thu thuế./.