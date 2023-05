Nghệ An biểu dương 38 cán bộ Công đoàn có thành tích vì người lao động

(Baonghean.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023), sáng 18/5, Đoàn đại biểu Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn.

(Baonghean.vn) - Chiều 18/5, trong chương trình làm việc tại tỉnh Nghệ An, Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Cơ quan cảnh sát điều tra vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hà Văn Tỵ (SN 1989) về tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

(Baonghean.vn) - Đoàn thể thao Việt Nam khép lại kỳ Đại hội thành công nhất trong lịch sử khi thi đấu ở nước ngoài, trong đó có những đóng góp không nhỏ từ những vận động viên người Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Cùng với không khí hối hả thu hoạch lúa vụ xuân trên khắp các cánh đồng, một bộ phận nông dân ở huyện Yên Thành tranh thủ ra đồng thu gom rơm. Công việc này kiếm được tiền triệu mỗi ngày, nhưng do phải ra đồng vào thời điểm nắng nóng nhất trong ngày, nên rất vất vả.

(Baonghean.vn) - Chuyên đề kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) của Báo Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Đồng chí Gerardo Hernandez Nordelo bày tỏ vui mừng và vinh dự khi được đến thăm Nghệ An, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890 - 19/5/2023).

(Baonghean.vn) - Măng tây được mệnh danh là “vua của các loại rau” với giá trị dinh dưỡng và giá trị kinh tế rất cao. Sản phẩm được Tổng Công ty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An trồng ở Ninh Thuận và chế biến thành các sản phẩm xuất khẩu có giá trị.

(Baonghean.vn) - Sáng 18/5, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Báo Đầu tư cùng các nhà tài trợ đã trao 150 suất học bổng trị giá 150 triệu đồng từ Quỹ Giải golf "Swing for the Kids – Vì trẻ em Việt Nam" cho 150 học sinh nghèo vượt khó học giỏi của 2 huyện Nam Đàn và Hưng Nguyên (Nghệ An).