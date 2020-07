Nghệ An cách ly tập trung một người từng thăm khám cho 'bệnh nhân 418'

Trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An tối 26/7, PGS-TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, qua rà soát, tính đến thời điểm hiện tại có hơn 1.716 người từ Đà Nẵng đến Nghệ An trong vòng 14 ngày qua. Đặc biệt, trong ngày hôm nay có đến hơn 500 người. Những người này được cơ quan y tế giám sát chặt chẽ, yêu cầu tự cách ly tại nhà.

Cũng trong tối nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cũng đã lấy mẫu xét nghiệm đối với một trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân ở Đà Nẵng. Kết quả lần 1 cho thấy, người này âm tính với nCoV-2.





"Đây là một nữ cán bộ y tế 25 tuổi, quê ở xã Viên Thành, hiện làm việc ở Bệnh viện Hải Châu, Đà Nẵng. Sáng nay, sau khi Bộ Y tế công bố "ca bệnh 418", chị này chủ động liên hệ với cơ quan chức năng để trình báo, lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung", một lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Yên Thành cho hay.

Người nhà "bệnh nhân 418" được lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung trưa 26/7. Ảnh: Đắc Thành Theo lời kể của nữ cán bộ y tế này, ngày 21/7, chị có trực tiếp thăm khám cho "bệnh nhân 418" ở Bệnh viện Hải Châu. Thời điểm đó, người đàn ông này chưa có dấu hiệu bị nhiễm dịch. Đến ngày 25/7, chị về quê ở huyện Yên Thành thăm bà ốm. Một ngày sau thì nhận được thông tin về ca bệnh này nên chủ động trình báo.



"Ca bệnh 418" là ông N.V.N. (61 tuổi, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu) có tiền sử đái tháo đường type 2, tăng huyết áp. Ngày 11/7, bệnh nhân cảm thấy ho, kèm sốt về chiều, mệt mỏi, sụt ký, ăn uống kém. Bệnh nhân có nhờ con rể chở đến khám tư tại phòng khám trên đường Bắc Đẩu (quận Hải Châu).

Ngày 18/7, bệnh nhân vào khám cấp cứu tại Bệnh viện quận Hải Châu, sau đó bệnh nhân tự đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng và được chuyển vào Khoa Nội hô hấp Bệnh viện Đà Nẵng (phòng 506). Tại đây, bác sĩ ghi nhận bệnh nhân ho khạc đờm trắng, khó thở, nghe rales ẩm rải rác, rales nổ 2 phổi. Ngày 23/7, bệnh nhân được chuyển lên Khoa Hồi sức Tích cực Bệnh viện Đà Nẵng (tầng 3).



Ngay sau khi nhận được thông tin về trường hợp bệnh nhân, chiều 24/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng đã tiến hành giám sát và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm sàng lọc ngày 25/7 của CDC Đà Nẵng cho thấy mẫu bệnh phẩm dương tính với SARS-CoV-2. Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân N. sau đó được gửi đi Viện Pasteur Nha Trang và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, tất cả đều dương tính với virus SARS-CoV-2.



Hiện bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị tại Khoa Hồi sức Tích cực Bệnh viện Đà Nẵng. Tình trạng bệnh nhân hiện tại thở máy qua nội khí quản, phổi thông khí tạm, âm phổi thô.