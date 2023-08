Nghệ An cấm đường phục vụ Giải Marathon 'Về miền ví, giặm'

(Baonghean.vn) - Ngày 19/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Công văn số 6976/UBND-NC về việc triển khai phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Giải Marathon "Về miền ví, giặm" năm 2023.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo triển khai Phương án đảm bảo an toàn giao thông số 2515/SVHTT-QLTDTT ngày 11/8/2023 của Sở Văn hóa và Thể thao đã được Khu Quản lý đường bộ II thống nhất tại Văn bản số 1348/KQLĐBII-QLBTKCHTLT ngày 18/8/2023; chỉ đạo Công an các địa phương, đơn vị bố trí lực lượng, phương tiện chốt chặn tại các vị trí giao cắt với các tuyến đường tổ chức giải; hướng dẫn phân luồng giao thông cho các phương tiện và người dân nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Đường Nguyễn Viết Xuân nằm trên tuyến đường chạy marathon ở cả 4 cự ly 5 km, 10 km, 21 km và 42 km. Ảnh: Minh Quân

Phương án bảo đảm an toàn giao thông số 2515/SVHTT-QLTDTT của Sở Văn hóa và Thể thao: 1. Cấm tất cả các phương tiện giao thông đường bộ (xe cơ giới và xe thô sơ), người đi bộ, các loại vật nuôi lưu thông trên các tuyến đường Hồ Tùng Mậu, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Viết Xuân và Quốc lộ 46C thuộc địa bàn thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và huyện Nghi Lộc trong thời gian diễn ra Giải Marathon "Về miền ví, giặm", cụ thể như sau: - Đường Hồ Tùng Mậu: Đoạn từ ngã ba giao với đường Nguyễn Văn Cừ đến vị trí tiếp giáp với đường Phan Đăng Lưu. - Đường Phan Đăng Lưu: Đoạn từ ngã tư giao với các đường Hồ Tùng Mậu, Trường Thi đến vị trí tiếp giáp với đường Nguyễn Viết Xuân. - Đường Nguyễn Viết Xuân: Đoạn từ ngã tư giao nhau với các đường Phan Đăng Lưu, Phong Đình Cảng, Võ Nguyên Hiến đến vị trí tiếp giáp với Quốc lộ 46C (tại Km18+800). Quốc lộ 46C: Đoạn từ ngã ba giao nhau với đường Nguyễn Viết Xuân đến vị trí giao nhau với đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò (cụ thể đi qua các địa bàn: Xã Hưng Hòa thuộc thành phố Vinh; các xã Nghi Thái, Phúc Thọ, Nghi Xuân thuộc huyện Nghi Lộc và phường Nghi Hải thuộc thị xã Cửa Lò). 2. Thời gian cấm: Từ 3h00 ngày 20/8/2023 đến 9h00 ngày 20/8/2023.

Ngoài ra, đề nghị Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức phân luồng giao thông từ xa đối với các phương tiện hoạt động trên tuyến đường ven biển từ Hà Tĩnh đi Nghệ An, không cho phép phương tiện lưu thông từ cầu Cửa Hội sang địa phận tỉnh Nghệ An trong thời gian diễn ra Giải Marathon.

Đường ven sông Lam (Quốc lộ 46C) đoạn từ ngã ba giao nhau với đường Nguyễn Viết Xuân đến vị trí giao nhau với đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò sẽ bị cấm đường để phục vụ Giải Marathon "Về miền ví, giặm" năm 2023. Ảnh: Minh Quân

Sở Giao thông Vận tải cử lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp với các cơ quan Công an và chính quyền địa phương tham gia công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường diễn ra Giải Marathon.

Các tuyến đường bị cấm trong thời gian diễn ra Giải Marathon "Về miền ví, giặm". Ảnh: Tạp chí Nông thôn Việt

UBND thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và huyện Nghi Lộc thông báo trên hệ thống truyền thông địa phương các nội dung của Phương án bảo đảm an toàn giao thông số 2515/SVHTT-QLTDTT để người dân biết, chấp hành. Chỉ đạo các phường, xã huy động lực lượng, phương tiện để phối hợp với lực lượng Công an tổ chức chốt chặn tại các vị trí giao cắt với các tuyến đường trên địa bàn trong thời gian diễn ra Giải Marathon; phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường đô thị, đường huyện, đường xã, đường liên thôn có đấu nối với các tuyến đường diễn ra giải.