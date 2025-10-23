Thời sự Nghệ An cam kết đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua địa bàn Nghệ An cần giải phóng mặt bằng hơn 519 ha, ảnh hưởng đến 2.150 hộ dân, trong đó có 1.942 hộ phải bố trí tái định cư.

Quang cảnh cuộc làm việc tại trụ sở Chính phủ. Ảnh: TTXVN

Sáng 23/10, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt.

Dự cuộc làm việc có đồng chí Trần Hồng Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm của UBND tỉnh Nghệ An.

Cùng dự có đồng chí Phạm Hồng Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng và các sở, ngành, địa phương liên quan.

1.450 tỷ đồng bố trí tái định cư

Phiên họp tập trung đánh giá tình hình triển khai các dự án gồm: Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn và Hải Phòng - Móng Cái; Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam; cùng các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Liên quan đến Nghệ An, tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn đi qua địa bàn tỉnh có chiều dài khoảng 85,5 km, hướng tuyến dự án chủ yếu nằm giữa tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam và Quốc lộ 1.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Dự án đi qua 18 xã, phường gồm: Hoàng Mai, Quỳnh Văn, Quỳnh Sơn, Quỳnh Lưu, Hùng Châu, Đức Châu, Quảng Châu, Minh Châu, Diễn Châu, An Châu, Tân Châu, Đông Thành, Thần Lĩnh, Nghi Lộc, Yên Trung, Hưng Nguyên, Hưng Nguyên Nam và Lam Thành. Ga Vinh là ga đường sắt chính đặt tại xã Hưng Nguyên, nằm phía Tây của đường tránh Vinh và phía Đông tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam; trong đó, có 16/18 xã, phường thực hiện bố trí tái định cư.

Tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng của dự án trên địa bàn tỉnh hơn 519 ha, với chi phí khoảng 6.397 tỷ đồng. Dự án ảnh hưởng đến khoảng 38 cụm dân cư, liên quan đến 2.150 hộ dân, trong đó, có 1.942 hộ phải bố trí tái định cư. Toàn tỉnh dự kiến hình thành 41 khu tái định cư, với tổng diện tích gần 103 ha, kinh phí thực hiện khoảng 1.450 tỷ đồng.

Các đại biểu dự cuộc làm việc tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Xác định việc triển khai dự án đường sắt tốc độ cao là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc giải phóng mặt bằng dự án. UBND tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch giải phóng mặt bằng, phối hợp triển khai thực hiện và khai thác quỹ đất vùng phụ cận ga đường sắt dự án.

Báo cáo tại cuộc làm việc, với quan điểm công tác giải phóng mặt bằng cần chủ động và đi trước một bước, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh cho biết: 16 xã, phường đều đã được chấp thuận chủ trương khảo sát lựa chọn địa điểm tái định cư; 14/16 xã, phường đã phê duyệt xong nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu tái định cư, còn 2 địa phương đang lấy ý kiến.

Các đại biểu dự cuộc làm việc tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh đó, 3 xã, phường đã phê duyệt quy hoạch chi tiết các khu tái định cư, 5 xã, phường đã lập xong quy hoạch chi tiết, đang công khai lấy ý kiến cộng đồng dân cư. 5 xã đã lựa chọn xong đơn vị tư vấn lập quy hoạch chi tiết tái định cư. Song song với đó, tỉnh đang tập trung cho công tác chuẩn bị đầu tư, đang triển khai khảo sát lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.

“Nghệ An sẽ đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ thi công theo tiến độ chung mà Thủ tướng đã chỉ đạo”, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh khẳng định cam kết của tỉnh với Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo.

Phát huy tinh thần tự lực, tự cường

Kết luận Phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đặc biệt lưu ý phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, tích cực, linh hoạt, sáng tạo và chịu trách nhiệm về các công việc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận. Ảnh: TTXVN

Điểm lại các nhiệm vụ đã triển khai kể từ Phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh các bộ, ngành và các địa phương đã chủ động, tích cực trong việc thực hiện các dự án đường sắt trọng điểm, góp phần duy trì tiến độ và tạo chuyển biến rõ nét trong công tác chuẩn bị đầu tư.

Tuy nhiên, nhiệm vụ thời gian tới rất là nặng nề, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thống nhất quan điểm kiên trì, kiên định cách tiếp cận là chuyển giao công nghệ và từng bước làm chủ công nghệ để phát triển bền vững; không những là phát triển đường sắt tốc độ cao mà còn phát triển tàu điện ngầm, hệ sinh thái đường sắt tốc độ cao, góp phần công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Các đại biểu dự cuộc làm việc tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục huy động tối đa nguồn lực, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ, năng lực và tinh thần trách nhiệm cao; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là các rào cản về thể chế, thủ tục hành chính, cắt giảm tối đa những quy trình rườm rà gây cản trở tiến độ triển khai dự án.

Trong phân công, tổ chức thực hiện, đồng chí yêu cầu phải đảm bảo “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả; triển khai công việc theo tinh thần “3 dễ”: dễ kiểm tra, dễ đôn đốc, dễ đánh giá.

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh nguyên tắc “3 có”: Có lợi cho Nhà nước, có lợi cho người dân, có lợi cho doanh nghiệp và “2 không”: Không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực và không để thất thoát, lãng phí tài sản công, tiền bạc của Nhân dân, của Nhà nước trong quá trình triển khai các dự án.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, giữa Trung ương và địa phương, cũng như giữa các chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị tư vấn.

Các đại biểu dự cuộc làm việc tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời, Thủ tướng đề nghị tranh thủ sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân, nhất là trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Các địa phương phải đặc biệt quan tâm đời sống người dân bị ảnh hưởng, phối hợp chặt chẽ với Quân đội và Công an trong việc hỗ trợ di dời, tái định cư. Trong triển khai dự án, cần bảo đảm đúng tiến độ, đúng quy định, song quan trọng nhất là chăm lo chu đáo cho người dân, nơi ở mới ít nhất bằng và tốt hơn nơi ở cũ.

Liên quan đến Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục và công bố bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình kỹ thuật; hoàn thiện báo cáo về hình thức đầu tư, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và cơ chế, chính sách; lựa chọn đơn vị tư vấn.

Cùng với đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được yêu cầu đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật theo kế hoạch đã được phê duyệt. Các địa phương cần khẩn trương rà soát, báo cáo nhu cầu vốn, bảo đảm tiến độ thực hiện các hạng mục theo đúng chỉ đạo.