Nghệ An cần đổi mới phương pháp tuyên truyền để triển khai tốt công tác quốc phòng an ninh

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thành Chung

Chiều 6/01, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quốc phòng, an ninh năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự hội nghị, có Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Phó Tư lệnh Quân khu 4; Đại tá Phạm Xuân Diệu - Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam... Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, thị xã.

Vững chắc nhất trong 10 năm qua

Năm 2019, Nghệ An đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Quốc phòng - an ninh được giữ vững đã tạo nên môi trường ổn định để Nghệ An xây dựng và phát triển. Nhờ đó, mọi chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 của tỉnh đều được thực hiện tốt: Kinh tế tăng trưởng khá; cơ sở hạ tầng được đầu tư và nâng cấp đồng bộ; nhiều dự án trọng điểm được triển khai mang lại hiệu quả cao; các thiết chế văn hóa, xã hội đảm bảo... Tình hình quốc phòng - an ninh được đánh giá là ổn định, đảm bảo vững chắc nhất trong 10 năm trở lại đây.

Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ cứu nạn. Ảnh tư liệu Tuy nhiên, tình hình quốc phòng - an ninh ở tỉnh vẫn tiềm ẩn một số yếu tố gây mất ổn định. Ở ngoại biên, các đối tượng phản động lưu vong vẫn có các hoạt động xâm nhập vào địa bàn nước bạn tiếp giáp với tỉnh. Ở nội biên, hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội tiếp tục có nhiều yếu tố phức tạp. Đặc biệt, xuất hiện một số đường dây liên tỉnh, xuyên quốc gia với sự tham gia của các đối tượng người nước ngoài.

Công tác quốc phòng - an ninh của tỉnh cũng có một số hạn chế nhất định, đó là: Việc xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ và hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở ở một số địa phương hiệu quả chưa cao. Công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các lực lượng có thời điểm chưa thường xuyên; xử lý một số tình huống phức tạp ở cơ sở có lúc còn lúng túng.

Xây dựng thế trận toàn dân

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội đề nghị tỉnh cần không ngừng chăm lo thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Ảnh: Thành Chung Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Phó Tư lệnh Quân khu 4 đã biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của tỉnh Nghệ An trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2019. Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội đề nghị: Năm 2020, Nghệ An cần tập trung đổi mới phương pháp tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận cao hơn từ cơ sở để triển khai tốt công tác quốc phòng - an ninh, đặc biệt là trong điều kiện hội nhập, truyền thông số và mạng xã hội phát triển mạnh. Bên cạnh đó, tỉnh cần không ngừng chăm lo thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; cần quan tâm đến thế hệ trẻ, chăm lo cho các đối tượng chính sách.

Đồng chí Thái Thanh Quý đề nghị các cấp, ngành địa phương quán triệt các chủ trương đường lối của Đảng về công tác QP-AN. Ảnh: Thành Chung Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Quân khu 4, đồng chí Thái Thanh Quý nêu rõ: Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại được tổ chức trên địa bàn. Dự báo thời tiết, tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội vẫn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, khó lường. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Nghệ An cần tiếp tục làm tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; với việc quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, trọng tâm là Nghị quyết 51-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới và Nghị quyết 28 - NQ/TW về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Thái Thanh Quý trao Cờ thi đua cho các tập thể dẫn đầu trong công tác quốc phòng - an ninh năm 2019. Ảnh: Thành Chung Tỉnh không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch; tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các sở, ban, ngành, địa phương, nhất là lực lượng vũ trang chủ động nắm chắc, dự báo đúng, kịp thời tình hình và các tình huống liên quan đến quốc phòng - an ninh; chủ động có các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh và ngăn chặn hiệu quả; thường xuyên làm tốt công tác vận động quần chúng và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nền biên phòng toàn dân; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là đấu tranh ngăn chặn tình trạng thẩm lậu ma túy qua biên giới.