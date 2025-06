Thời sự Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6/2025 Chủ tịch UBND tỉnh giao các địa phương, các sở, ngành phối hợp kiểm tra, rà soát, kết luận, giải quyết nội dung kiến nghị của công dân theo đúng quy định pháp luật.

Ngày 16/6/2025, tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6/2025.

Quang cảnh phiên tiếp công dân. Ảnh: Thành Duy

Nội dung cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Nam Kim, trú tại xóm Yên Mỹ, xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa: Kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét quyền lợi về nghĩa vụ tài chính khi xử lý hồ sơ xin cấp GCNQSD đất cho 07 gia đình được UBND xã Nghĩa Mỹ giao đất tái định cư khi Nhà nước thực hiện dự án đường dây 500KV mạch 2 tại xã Nghĩa Mỹ, huyện Nghĩa Đàn (nay là thị xã Thái Hòa) từ năm 2005.

Sau khi nghe công dân trình bày; ý kiến của các sở, ngành, địa phương liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kết luận:

Việc UBND xã Nghĩa Mỹ tiến hành giao đất cho 07 hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án đường dây 500KV mạch 2 là hành vi giao đất trái thẩm quyền; thực hiện không đúng với Quyết định số 44/QĐ-UBND.ĐC ngày 18/01/2005 của UBND tỉnh Nghệ An về phê duyệt phương án bồi thường GPMB dự án đường dây 500KV mạch 3 (trong đó có hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ để các hộ gia đình tự lo đất ở; không có phương án bố trí đất tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng).

Để giải quyết vụ việc đúng quy định pháp luật và đảm bảo quyền lợi của các hộ dân: Giao UBND thị xã Thái Hòa rà soát lại vụ việc, xác định nghĩa vụ tài chính cụ thể giữa nơi đi và nơi đến; việc chi trả số tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ; vận dụng các điều khoản chuyển tiếp và quy định pháp luật phù hợp nhất để hướng dẫn công dân hoàn thiện hồ sơ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân theo quy định pháp luật.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng kịp thời hướng dẫn UBND thị xã Thái Hòa khi có vướng mắc trong quá trình giải quyết vụ việc.

2. Ông Nguyễn Văn Nghi, trú tại xóm 5 Lạc Thành, xã Hùng Thành, huyện Yên Thành (ủy quyền cho luật sư Vũ Công Đức Anh trình bày): Kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung bồi thường, hỗ trợ về đất đai, tài sản trên đất cho 40 hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp và phát triển kinh tế tại Tổng đội TNXP6-XDKT.

Sau khi nghe công dân trình bày; ý kiến của các sở, ngành, địa phương liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kết luận:

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Các hộ gia đình đã nhận đầy đủ số tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp và phát triển kinh tế tại Tổng đội TNXP6-XDKT từ năm 2013 - 2016 theo phương án đã được UBND huyện Yên Thành phê duyệt tại Quyết định số 7231/QĐ-UBND.ĐC ngày 28/12/2012 và Quyết định số 973/QĐ-UBND.ĐC ngày 06/3/2014. UBND huyện Yên Thành đã bàn giao mặt bằng và Công ty cổ phần phát triển nguyên liệu TH vùng Đông Bắc Nghệ An đã triển khai dự án trên thực địa.

Theo báo cáo của UBND huyện Yên Thành: do có thiếu sót trong quá trình lập hồ sơ trích đo đạc phục vụ bồi thường GPMB đối với 40 hộ gia đình. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Yên Thành chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Tỉnh đoàn Nghệ An kiểm tra, rà soát, kết luận, giải quyết nội dung kiến nghị của công dân theo quy định pháp luật (giao UBND huyện Yên Thành lập kế hoạch, tiến độ thời gian cụ thể để thực hiện).

Trên đây là Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6/2025. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian./.