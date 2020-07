Nghệ An cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết ở thị xã Hoàng Mai

Đoàn công tác của Sở Y tế Nghệ An kiểm tra bể nước ở các gia đình trong vùng dịch - nơi có thể chứa bọ gậy. Ảnh: Thành Chung

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An: Dịch sốt xuất huyết bùng phát ở huyện Diễn Châu từ ngày 7/3/2020, đến nay đã có 386 ca mắc sốt xuất huyết. Trong đó, 10/12 xóm của xã Diễn Ngọc có 35 ca mắc sốt xuất huyết đã điều trị khỏi 31 ca; 8/8 xóm của xã Diễn Bích có 346 ca mắc sốt xuất huyết (114 ca bệnh nhân dưới 15 tuổi), đã điều trị khỏi 346 ca.

Ngay sau khi dịch xảy ra, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An đã cử đoàn công tác ra phối hợp cùng chính quyền địa phương, Trung tâm Y tế huyện Diễn Châu triển khai các biện pháp khoanh vùng, không để dịch lan rộng trên địa bàn.

Năm 2020, dịch sốt xuất huyết ở Nghệ An tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường và xảy ra sớm hơn các năm trước (thường bùng phát từ tháng 7 trở đi). Nguyên nhân chủ yếu là do ở Nghệ An sốt xuất huyết đã là bệnh nội tại. Thời tiết nắng nóng, mưa nhiều tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi phát triển. Số lượng người dịch chuyển lớn, nguy cơ đưa mầm bệnh về cao hơn. Từ đầu năm tới nay, ngoài 386 ca sốt xuất huyết nội tại Nghệ An còn phát hiện thêm 24 ca sốt xuất huyết ngoại lai.

Trước tình hình dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, lây lan nhanh, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của ngành Y tế, các địa phương cũng đã và đang triển khai nhiều biện pháp chống dịch.

Huyện Diễn Châu đã chi gần 600 triệu đồng cho công tác truyền thông, trang thiết bị y tế; chỉ đạo Huyện đoàn, Đồn Biên Phòng, Trung tâm Y tế phối hợp với các địa phương đồng loạt tổng dọn vệ sinh môi trường, diệt loăng quăng, bọ gậy, thả hơn 3.000 cá con vào các bể chứa nước tại các hộ gia đình; cung cấp 130 lít hóa chất phun diệt muỗi trưởng thành tại tất các gia đình, cơ quan công sở ở xã Diễn Bích.

Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An thăm hỏi bệnh nhân mắc sốt xuất huyết đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu. Ảnh: Thành Chung Rất đáng lo là kết quả điều tra, giám sát của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An tại xã Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai trong tháng 6/2020: Chỉ số bọ gậy và mật độ muỗi tại địa phương này rất cao. Cụ thể chỉ số bọ gậy là 100, mật độ muỗi 2,1. (Theo quy định ở miền Bắc thì chỉ số bọ gậy nhỏ hơn hoặc bằng 20, mật độ muỗi 0,5 con/nhà là ở mức báo động cảnh báo dịch)... Có thể nói xã Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai đang tiềm ẩn nguy cơ lớn bùng phát dịch sốt xuất huyết.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết: Thời điểm này mới chỉ là khởi đầu của dịch. Trong thời gian tới dịch có nguy cơ bùng phát mạnh hơn nữa. Ngoài sự vào cuộc của ngành Y tế thì chính quyền các cấp ở huyện Diễn Châu và đặc biệt là thị xã Hoàng Mai phải vào cuộc một cách quyết liệt, nâng cao hơn nữa tinh thần chống dịch, sẵn sàng các phương án ứng phó; cần đẩy mạnh hoạt động truyền thông phòng, chống dịch sốt xuất huyết.

Công tác vệ sinh môi trường cần phải được duy trì thường xuyên và có sự giám sát dịch một cách chặt chẽ, các bệnh nhân sốt xuất huyết phải được phát hiện sớm, điều trị kịp thời tại Trạm y tế xã để hạn chế bệnh nhân chuyển tuyến làm lây lan dịch bệnh; sớm khoanh vùng dập dịch, không để dịch lan rộng trên địa bàn./.