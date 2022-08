Nghệ An: Cảnh sát giao thông đến từng quán ăn, karaoke để tuyên truyền về tác hại của rượu, bia

(Baonghean.vn) - Xác định uống rượu, bia rồi điều khiển phương tiện là một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông, vì vậy cùng với việc tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 - Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Nghệ An) còn tích cực tuyên truyền, tổ chức cho chủ các quán karaoke, nhà hàng, quán nhậu bình dân và người dân ký cam kết.

Có mặt cùng cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 tuyên truyền, tổ chức ký cam kết về chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia tại các nhà hàng, quán nhậu, quán karaoke dọc tuyến Quốc lộ 48, quốc lộ 48D, có thể nhận thấy, ở mỗi điểm kinh doanh, Tổ công tác mất từ 10 -15 phút tuyên truyền, các chủ cơ sở đều rất hợp tác, đồng tình ủng hộ.

Một chủ một nhà hàng trên Quốc lộ 48 cho biết: Các nội dung tuyên truyền như tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia; vận động, nhắc nhở khách hàng đã uống rượu, bia không lái xe và hỗ trợ dịch vụ đưa khách hàng về nhà… đều rất thiết thực. Bởi việc đảm bảo an toàn cho khách luôn được nhà hàng đặt lên hàng đầu và đây cũng là điều kiện để nhà hàng phát triển lâu dài, vì vậy tôi hoàn toàn đồng thuận và đã ký cam kết.

“Để những người đã uống rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông sẽ là hiểm họa cho nhiều người. Như vụ tài xế đi xe Audi gây tai nạn khiến 3 người trong một gia đình ở Bắc Giang tử vong. Bởi vậy, trong cam kết nêu rõ việc: “Thông báo ngay cho lực lượng cảnh sát giao thông nơi gần nhất biết, để xử lý nghiêm khi có khách hàng đến ăn, uống, hát karaoke đã sử dụng bia, rượu mà vẫn cố tình điều khiển phương tiện để tham gia giao thông”, là nội dung tôi rất đồng tình”, một chủ quán trên Quốc lộ 48B cho hay.

Được biết, việc tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 được thực hiện trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông về việc tập trung thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó tăng cường công tác tuyên truyền về việc thực hiện các chuyên đề trong đợt cao điểm này như: Xử lý vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, xử lý xe quá khổ, quá tải, tự ý cơi nới thành, thùng xe…

Hiện trên tuyến Quốc lộ 48, quốc lộ 48D có 95 nhà hàng, quán ăn, quán nhậu bình dân và 6 quán karaoke. Theo đó, từ ngày 20/6 đến nay, Đội đã cử cán bộ chiến sĩ đến tận nơi để tuyên truyền, ký cam kết thực hiện. Mục tiêu của việc tuyên truyền nhằm cụ thể hóa thông điệp “Đã uống rượu bia - Không lái xe” cho các chủ nhà hàng, quán ăn, quán karaoke, từ đó chính các cơ sở sẽ tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành cho khách hàng, với mục tiêu không để xảy ra tai nạn giao thông đáng tiếc do rượu, bia.

Cùng với đó, về kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, trên cơ sở tiếp tục kiểm soát chặt, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, như chạy quá tốc độ quy định; tình trạng phương tiện vận tải hàng hóa tự ý cải tạo và chở hàng quá tải, quá khổ...

Với hành vi vi phạm nồng độ cồn, bên cạnh công tác tuyên truyền, thời gian tới Đội sẽ tiếp tục xử lý nghiêm, không có trường hợp ngoại lệ, trong đó tập trung vào đối tượng là người điều khiển mô tô, ô tô, với khung thời gian cao điểm từ 12h đến 14h và từ 18h đến 1h ngày hôm sau… Đối với các trường hợp vi phạm là đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang... sẽ gửi thông báo về cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý theo quy định.